На фронте произошло 238 боевых столкновений, 30 атак отражены на Покровском направлении, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки произошло 238 боевых столкновений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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По уточненной информации, вчера противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 261 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 7433 дрона-камикадзе и осуществил 2699 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

В Сумской области артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Уланово, Фотовиж, Садки, Малая Корчаковка, Руденок, Товстодубово, Волфино, Нескучное и Храпивщина, кроме того, противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бувалино.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском направлении произошло 12 боевых столкновений в районах Новодмитровки, Товстодубово, Малой Слободки, Бунячино, Дорошевки, Нескучного, Шпиля, Графского, Садков и Могрицы.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 25 боевых столкновений в районе Старицы, Малой Волчей, Чугуновки и Радьковки.

На Купянском направлении Силы обороны отразили одну попытку захватчиков продвинуться в районе Купянска.

На Лиманском направлении наши подразделения помешали продвижению противника в районах Лимана, Заречного и Дибровы, отразив пять атак.

Шесть атак оккупантов отбиты на Славянском направлении в районах Озерного, Пискуновки, Кривой Луки и Николаевки.

Один вражеский штурм успешно отразили наши защитники на Краматорском направлении в районе Дибровы.

На Константиновском направлении зафиксировано 18 боевых столкновений в районах Константиновки, Долгой Балки, Дружковки, Новоселовки, Алексеево-Дружковки, Николайполя и Новопавловки.

Всего на Покровском направлении отражено 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Грузкое, Вольное, Кучеров Яр, Светлое, Доброполье, Сергеевка, Молодецкое, Новопавловка и Марьевка.

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Две атаки противника отбиты на Александровском направлении в районах Запорожского и Камышевахи.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки произошло тринадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Воздвижовка, Ривно, Андреевка, Копани, Чаривное и Егоровка.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили семь попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Новояковлевки, Малой Токмачки, Павловки, Степногорска и Плавней.

На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

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