На фронте произошло 238 боевых столкновений, 30 атак отражены на Покровском направлении, - Генштаб
Всего за прошедшие сутки произошло 238 боевых столкновений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генштаб ВСУ.
По уточненной информации, вчера противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 261 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 7433 дрона-камикадзе и осуществил 2699 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
В Сумской области артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Уланово, Фотовиж, Садки, Малая Корчаковка, Руденок, Товстодубово, Волфино, Нескучное и Храпивщина, кроме того, противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бувалино.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском направлении произошло 12 боевых столкновений в районах Новодмитровки, Товстодубово, Малой Слободки, Бунячино, Дорошевки, Нескучного, Шпиля, Графского, Садков и Могрицы.
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 25 боевых столкновений в районе Старицы, Малой Волчей, Чугуновки и Радьковки.
На Купянском направлении Силы обороны отразили одну попытку захватчиков продвинуться в районе Купянска.
На Лиманском направлении наши подразделения помешали продвижению противника в районах Лимана, Заречного и Дибровы, отразив пять атак.
Шесть атак оккупантов отбиты на Славянском направлении в районах Озерного, Пискуновки, Кривой Луки и Николаевки.
Один вражеский штурм успешно отразили наши защитники на Краматорском направлении в районе Дибровы.
На Константиновском направлении зафиксировано 18 боевых столкновений в районах Константиновки, Долгой Балки, Дружковки, Новоселовки, Алексеево-Дружковки, Николайполя и Новопавловки.
Всего на Покровском направлении отражено 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Грузкое, Вольное, Кучеров Яр, Светлое, Доброполье, Сергеевка, Молодецкое, Новопавловка и Марьевка.
Две атаки противника отбиты на Александровском направлении в районах Запорожского и Камышевахи.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки произошло тринадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Воздвижовка, Ривно, Андреевка, Копани, Чаривное и Егоровка.
На Ореховском направлении Силы обороны отразили семь попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Новояковлевки, Малой Токмачки, Павловки, Степногорска и Плавней.
На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.
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