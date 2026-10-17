На фронті відбулося 238 боєзіткнень, 30 атак відбили на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом протягом минулої доби відбулося 238 бойових зіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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За уточненою інформацією, учора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 261 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 7433 дрони-камікадзе та здійснив 2699 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Уланове, Фотовиж, Садки, Мала Корчаківка, Руденок, Товстодубове, Волфине, Нескучне та Храпівщина, крім того, противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бувалине.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та один пункт управління безпілотними літальними апаратами ворога.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень у районах Новодмитрівки, Товстодубового, Малої Слобідки, Бунячиного, Дорошівки, Нескучного, Шпиля, Графського, Садків та Могриці.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 25 бойових зіткнень біля Стариці, Малої Вовчі, Чугунівки та Радьківки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну спробу загарбників просунутися в районі Куп'янська.

На Лиманському напрямку наші підрозділи завадили просуванню противника у районах Лимана, Зарічного та Діброви, зупинивши п'ять атак.

Шість атак окупантів відбито на Слов’янському напрямку в районах Озерного, Пискунівки, Кривої Луки та Миколаївки.

Один ворожий штурм успішно відбили наші захисники на Краматорському напрямку в районі Діброви.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 18 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Довгої Балки, Дружківки, Новоселівки, Олексієво-Дружківки, Миколайпілля та Новопавлівки.

Усього 30 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Грузьке, Вільне, Кучерів Яр, Світле, Добропілля, Сергіївка, Молодецьке, Новопавлівка та Мар'ївка.

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Дві атаки противника відбито на Олександрівському напрямку в районах Запорізького та Комишувахи.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби відбулося тринадцять ворожих атак в районах населених пунктів Воздвижівка, Рівне, Андріївка, Копані, Чарівне та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили сім спроб загарбників іти вперед у районах Новояковлівки, Малої Токмачки, Павлівки, Степногірська та Плавнів.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

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