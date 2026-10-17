Украинские пограничники перехватили и уничтожили 12 вражеских БпЛА на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Украинские пограничники сбили 12 российских беспилотников в небе над Южно-Слобожанским направлением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов пилоты Государственной пограничной службы Украины перехватили и поразили ударные дроны и барражирующие боеприпасы.
В частности, пограничники уничтожили 8 ударных дронов "Молния", 2 барражирующие боеприпасы "Ланцет", а также беспилотники "Гербера" и "КВО".
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