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Новини Знищення російських безпілотників
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Українські прикордонники перехопили та знищили 12 ворожих дронів на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Українські прикордонники знищили 12 російських безпілотників у небі на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів пілоти Державної прикордонної служби України перехопили та уразили ударні дрони та баражувальні боєприпаси.

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Зокрема, прикордонники знищили 8 ударних дронів "Молнія", 2 баражувальні боєприпаси "Ланцет", а також безпілотники "Гербера" та "КВО".

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