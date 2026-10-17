Українські прикордонники перехопили та знищили 12 ворожих дронів на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
Українські прикордонники знищили 12 російських безпілотників у небі на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів пілоти Державної прикордонної служби України перехопили та уразили ударні дрони та баражувальні боєприпаси.
Зокрема, прикордонники знищили 8 ударних дронів "Молнія", 2 баражувальні боєприпаси "Ланцет", а також безпілотники "Гербера" та "КВО".
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