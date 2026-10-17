Генштаб ВСУ опроверг заявления России о захвате 92 населенных пунктов

Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление российского командования о якобы захвате с 1 сентября более 1800 квадратных километров украинской территории и 92 населенных пунктов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

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Он отметил, что ряд городов и сел, которые Россия объявила захваченными, остаются под контролем Украины.

По словам Ковалева, российское командование пытается создать для политического руководства и внутренней аудитории иллюзию масштабных побед на фронте. Еще одним примером он назвал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Российский генерал заявил, что с начала сентября войска РФ захватили более 1800 квадратных километров украинской территории и 92 населенных пункта.

"Это неправда. На самом деле благодаря активным действиям Силы обороны Украины с начала осени освободили больше территорий, чем удалось захватить врагу", - заявил Ковалев.

Он также опроверг заявления о захвате Доброполья, подчеркнув, что город остается под контролем Украины.

Константиновка, Алексеево-Дружковка и Краматорск остаются под контролем Украины

Пресс-секретарь Генштаба назвал ложными утверждения российского командования о захвате Константиновки и Алексеево-Дружковки, а также о выходе российских войск на окраины Краматорска.

По состоянию на утро 17 октября в Константиновке оставались позиции Сил обороны Украины, продолжались бои. Алексеево-Дружковка также не была захвачена, а заявления о приближении российских войск к Краматорску не соответствовали реальной ситуации на фронте, отметил Ковалев.

Он также опроверг утверждения о наступлении российских войск в пригороде Славянска и о контроле над более чем половиной территории Николаевки.

По словам спикера, на южную окраину Николаевки проникла небольшая группа российских военных. Силы обороны проводят ударно-поисковые действия для ее уничтожения.

Орехов, Новопавловка и Новоандреевка не захвачены

Ковалев также опроверг заявления Герасимова о боях за Орехов и захвате Новопавловки и Новоандреевки.

По информации Генштаба, по состоянию на 17 октября все три населенных пункта остаются под контролем Вооруженных сил Украины.

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Не соответствует действительности и утверждение о приближении российских войск к южным окраинам Запорожья на расстояние пяти километров. По словам Ковалева, линия боевого столкновения длительное время проходит в 22 километрах от областного центра.

Великомихайловка также остается под контролем Украины

Отдельно представитель Генштаба опроверг сообщения о якобы захвате Великомихайловки в Днепропетровской области.

По его словам, Россия уже не впервые заявляет о захвате этого населенного пункта. По состоянию на 17 октября Великомихайловка остается под контролем Украины, а линия боевого столкновения проходит в восьми километрах к востоку от нее.

Ковалев подчеркнул, что у Генштаба есть фактические данные, опровергающие заявления российского командования о ситуации на фронте. Он также напомнил, что 1 сентября Владимир Путин заявлял о захвате Святогорска, который, по данным украинской стороны, остается под контролем Сил обороны Украины.

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