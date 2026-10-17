Генштаб ВСУ опроверг заявления России о захвате 92 населенных пунктов
Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление российского командования о якобы захвате с 1 сентября более 1800 квадратных километров украинской территории и 92 населенных пунктов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев.
Он отметил, что ряд городов и сел, которые Россия объявила захваченными, остаются под контролем Украины.
По словам Ковалева, российское командование пытается создать для политического руководства и внутренней аудитории иллюзию масштабных побед на фронте. Еще одним примером он назвал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Российский генерал заявил, что с начала сентября войска РФ захватили более 1800 квадратных километров украинской территории и 92 населенных пункта.
"Это неправда. На самом деле благодаря активным действиям Силы обороны Украины с начала осени освободили больше территорий, чем удалось захватить врагу", - заявил Ковалев.
Он также опроверг заявления о захвате Доброполья, подчеркнув, что город остается под контролем Украины.
Константиновка, Алексеево-Дружковка и Краматорск остаются под контролем Украины
Пресс-секретарь Генштаба назвал ложными утверждения российского командования о захвате Константиновки и Алексеево-Дружковки, а также о выходе российских войск на окраины Краматорска.
По состоянию на утро 17 октября в Константиновке оставались позиции Сил обороны Украины, продолжались бои. Алексеево-Дружковка также не была захвачена, а заявления о приближении российских войск к Краматорску не соответствовали реальной ситуации на фронте, отметил Ковалев.
Он также опроверг утверждения о наступлении российских войск в пригороде Славянска и о контроле над более чем половиной территории Николаевки.
По словам спикера, на южную окраину Николаевки проникла небольшая группа российских военных. Силы обороны проводят ударно-поисковые действия для ее уничтожения.
Орехов, Новопавловка и Новоандреевка не захвачены
Ковалев также опроверг заявления Герасимова о боях за Орехов и захвате Новопавловки и Новоандреевки.
По информации Генштаба, по состоянию на 17 октября все три населенных пункта остаются под контролем Вооруженных сил Украины.
Не соответствует действительности и утверждение о приближении российских войск к южным окраинам Запорожья на расстояние пяти километров. По словам Ковалева, линия боевого столкновения длительное время проходит в 22 километрах от областного центра.
Великомихайловка также остается под контролем Украины
Отдельно представитель Генштаба опроверг сообщения о якобы захвате Великомихайловки в Днепропетровской области.
По его словам, Россия уже не впервые заявляет о захвате этого населенного пункта. По состоянию на 17 октября Великомихайловка остается под контролем Украины, а линия боевого столкновения проходит в восьми километрах к востоку от нее.
Ковалев подчеркнул, что у Генштаба есть фактические данные, опровергающие заявления российского командования о ситуации на фронте. Он также напомнил, что 1 сентября Владимир Путин заявлял о захвате Святогорска, который, по данным украинской стороны, остается под контролем Сил обороны Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль