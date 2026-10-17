Генштаб ЗСУ спростував заяви Росії про захоплення 92 населених пунктів

Генштаб ЗСУ спростував твердження російського командування про нібито захоплення з 1 вересня понад 1800 квадратних кілометрів української території та 92 населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

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Він зазначив, що низка міст і сіл, які Росія оголосила захопленими, залишаються під контролем України.

За словами Ковальова, російське командування намагається створити для політичного керівництва та внутрішньої аудиторії ілюзію масштабних перемог на фронті. Черговим прикладом він назвав доповідь начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Російський генерал заявив, що з початку вересня війська РФ захопили понад 1800 квадратних кілометрів української території та 92 населених пункти.

"Це неправда. Насправді завдяки активним діям Сили оборони України від початку осені звільнили більше територій, ніж вдалося захопити ворогу", - заявив Ковальов.

Він також спростував заяви про захоплення Добропілля, наголосивши, що місто залишається під контролем України.

Костянтинівка, Олексієво-Дружківка та Краматорськ залишаються під контролем України

Речник Генштабу назвав неправдивими твердження російського командування про захоплення Костянтинівки й Олексієво-Дружківки, а також про вихід російських військ на околиці Краматорська.

Станом на ранок 17 жовтня в Костянтинівці залишаються позиції Сил оборони України, тривають бої. Олексієво-Дружківка також не була захоплена, а заяви про наближення російських військ до Краматорська не відповідають реальній ситуації на фронті, зазначив Ковальов.

Він також спростував твердження про наступ російських військ у передмісті Слов’янська та контроль над понад половиною території Миколаївки.

За словами речника, на південну околицю Миколаївки проникла невелика група російських військових. Сили оборони проводять ударно-пошукові дії для її знищення.

Оріхів, Новопавлівка та Новоандріївка не захоплені

Ковальов також заперечив заяви Герасимова про бої за Оріхів і захоплення Новопавлівки та Новоандріївки.

За інформацією Генштабу, станом на 17 жовтня всі три населені пункти залишаються під контролем Збройних сил України.

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Не відповідає дійсності й твердження про наближення російських військ до південних околиць Запоріжжя на відстань п’яти кілометрів. За словами Ковальова, лінія бойового зіткнення тривалий час проходить за 22 кілометри від обласного центру.

Великомихайлівка також залишається під контролем України

Окремо речник Генштабу спростував повідомлення про нібито захоплення Великомихайлівки на Дніпропетровщині.

За його словами, Росія вже не вперше заявляє про захоплення цього населеного пункту. Станом на 17 жовтня Великомихайлівка залишається під контролем України, а лінія бойового зіткнення проходить за вісім кілометрів на схід від неї.

Ковальов наголосив, що Генштаб має фактичні дані, які спростовують заяви російського командування про ситуацію на фронті. Він також нагадав, що 1 вересня Володимир Путін заявляв про захоплення Святогірська, який, за даними української сторони, залишається під контролем Сил оборони України.

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