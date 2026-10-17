Словакия и Венгрия не присоединятся к предоставлению Украине дополнительных 70 млрд евро, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в выделении Украине дополнительных 70 млрд евро, о которых Владимир Зеленский попросил Евросоюз на 2027 год. По словам Фицо, такой же позиции придерживается венгерский премьер Петер Мадяр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Dennik.

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Он добавил, что Словакия и Венгрия не будут препятствовать выделению средств Украине, если страны Евросоюза договорятся о соответствующем решении. В то же время оба государства не будут участвовать в финансировании.

Фицо заявил, что Словакия готова поддерживать Украину иным образом. В частности, речь идет о проектах в сферах образования, дорожной инфраструктуры и энергетических связей.

Фицо раскритиковал увязывание помощи Украине с бюджетом ЕС

Словацкий премьер также назвал "опасным" увязывание финансирования Украины с переговорами о многолетнем бюджете Евросоюза на 2028–2034 годы. Страны-члены ЕС до сих пор не достигли договоренности по этому документу.

Кроме того, Фицо раскритиковал ход саммита, заявив, что участники уделили недостаточно внимания мирным инициативам и прекращению войны России против Украины.

Ранее Словакия отказалась от участия в кредите на 90 млрд евро

Это не первый случай, когда отдельные страны ЕС отказываются присоединяться к совместным финансовым обязательствам в поддержку Украины.

При принятии решения о предоставлении Киеву кредита на 90 млрд евро Словакия, Венгрия и Чехия также заявили, что не будут участвовать в финансировании.

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