Словаччина та Угорщина не долучаться до надання Україні додаткових €70 млрд, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не братиме участі у наданні Україні додаткових 70 млрд євро, про які Володимир Зеленський попросив Євросоюз на 2027 рік. За словами Фіцо, такої ж позиції дотримується угорський прем’єр Петер Мадяр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Dennik.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він додав, що Словаччина та Угорщина не перешкоджатимуть наданню коштів Україні, якщо країни Євросоюзу домовляться про відповідне рішення. Водночас обидві держави не долучатимуться до фінансування.

Фіцо заявив, що Словаччина готова підтримувати Україну в інший спосіб. Зокрема, йдеться про проєкти у сферах освіти, дорожньої інфраструктури та енергетичних сполучень.

Фіцо розкритикував зв’язок допомоги Україні з бюджетом ЄС

Словацький прем’єр також назвав "небезпечним" пов’язування фінансування України з переговорами щодо багаторічного бюджету Євросоюзу на 2028-2034 роки. Країни-члени ЄС досі не досягли домовленості щодо цього документа.

Крім того, Фіцо розкритикував перебіг саміту, заявивши, що учасники приділили недостатньо уваги мирним ініціативам і завершенню війни Росії проти України.

Раніше Словаччина відмовилася від участі в кредиті на €90 млрд

Це не перший випадок, коли окремі країни ЄС відмовляються долучатися до спільних фінансових зобов’язань на підтримку України.

Під час ухвалення рішення про надання Києву кредиту на 90 млрд євро Словаччина, Угорщина та Чехія також заявили, що не братимуть участі у фінансуванні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни G7 нададуть 260 мільйонів євро на терміновий ремонт пошкодженого російським дроном захисту ЧАЕС