Россия в пятый раз атаковала "Запорожсталь" шестью баллистическими ракетами. ФОТО
Утром 17 октября российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по комбинату "Запорожсталь" на Запорожье.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Группе "Метинвест".
"На рассвете шесть баллистических ракет поразили объекты внутренней энергетической и логистической инфраструктуры, а также вновь повредили производственные площадки доменного производства. Благодаря своевременному переходу работников в укрытия на этот раз обошлось без погибших и раненых", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что предприятие так и не смогло вернуться к нормальному производственному режиму после предыдущих четырех ударов.
На комбинате продолжают расчищать завалы
"Россия продолжает наносить удары по металлургическому предприятию, которое после предыдущих атак так и не вернулось к нормальной работе. Поэтому логики в этих ударах нет, как и в самой войне", – подчеркнул операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко.
Он поблагодарил работников комбината за профессионализм и командную работу. По его словам, несмотря на обстрелы, люди продолжают работать и постепенно расчищать завалы.
"Спасибо каждому, кто не теряет веры в себя и в украинскую металлургию, каждому, кто борется. В этом - наша главная ценность, которую россияне не могут у нас отнять", - отметил операционный директор.
Что предшествовало?
"Запорожсталь" подверглась массированным баллистическим атакам 11 и 27 августа, 12 и 17 сентября и сегодня, 17 октября. За это время в общей сложности по предприятию было выпущено 23 баллистические ракеты. В результате этих ударов погибли восемь работников предприятия, еще 31 металлург получил ранения различной степени тяжести.
После обстрела 11 августа весь производственный комплекс был остановлен.
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