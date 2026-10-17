Росія вп’яте атакувала "Запоріжсталь" шістьма балістичними ракетами. ФОТО

Зранку 17 жовтня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по комбінату "Запоріжсталь" у Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Групі "Метінвест".

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"Вдосвіта шість балістичних ракет уразили об’єкти внутрішньої енергетичної та логістичної інфраструктури, а також повторно пошкодили виробничі майданчики доменного виробництва. Завдяки своєчасному переходу працівників до укриттів цього разу обійшлося без загиблих і поранених", - йдеться в повідомленні.

У Компанії зазначили, що підприємство так і не змогло повернутися до нормального виробничого режиму після попередніх чотирьох ударів.

На комбінаті продовжують розбирати завали

"Росія продовжує бити по металургійному підприємству, яке після попередніх атак так і не повернулося до нормальної роботи. Тож логіки в цих ударах немає, як і в самій війні", – наголосив операційний директор Групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

Він подякував працівникам комбінату за професіоналізм і командну роботу. За його словами, попри обстріли, люди продовжують працювати та поступово розбирати завали.

"Дякую кожному, хто не втрачає віри в себе та українську металургію, кожному, хто бореться. У цьому - наша головна цінність, якої росіяни не можуть у нас відібрати", - зазначив операційний директор.

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Що передувало?

"Запоріжсталь" зазнала масованих балістичних атак 11 та 27 серпня, 12 та 17 вересня і сьогодні, 17 жовтня. За цей час сумарно по підприємству випустили 23 балістичні ракети. Унаслідок цих ударів загинули восьмеро працівників підприємства, ще 31 металург дістав поранення різного ступеня тяжкості.

Після обстрілу 11 серпня весь виробничий комплекс було зупинено.