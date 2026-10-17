Завод Kromberg & Schubert на Волыни приостановил работу после российской атаки

Предприятие немецкого производителя автокомпонентов Kromberg & Schubert в селе Рованцы недалеко от Луцка приостановило работу после российской атаки с использованием дронов 16 октября. В настоящее время компания оценивает ситуацию и определяет дальнейшие шаги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении предприятия.

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В компании подчеркнули, что главным приоритетом является безопасность работников.

"Работа предприятия остановлена. Наш безусловный приоритет - безопасность, жизнь и здоровье каждого из сотрудников. В настоящее время мы оцениваем текущую обстановку и координируем все дальнейшие шаги", - отмечается в заявлении.

Работников попросили оставаться на связи со своими непосредственными руководителями. Информацию о возобновлении работы обещают сообщить через внутренние каналы связи, как только это станет возможным.

Подробности об атаке на предприятие

16 октября завод Kromberg & Schubert дважды подвергся ударам во время российской атаки с использованием беспилотников.

В тот день глава Волынской ОГА Роман Романюк сообщил о поражении в Луцке предприятия с иностранными инвестициями, не называя его.

Kromberg & Schubert: что известно?

Kromberg & Schubert начала свою деятельность в Украине в г. Луцке. Инвестиционное соглашение с компанией было подписано в марте 2005 года, сумма инвестиций составила 18 млн евро, предполагалось создание 3 тыс. рабочих мест. Продукция завода поставляется, в частности, автопроизводителям BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche.

Другой завод Kromberg&Schubert - "Кромберг энд Шуберт Украина ЖУ" в Житомире - несколько раз подвергался атакам врага в августе и сентябре текущего года, и после очередного обстрела в конце сентября из-за значительных повреждений был вынужден временно приостановить работу на неопределенный срок.

Транснациональная компания Kromberg&Schubert, которой в 2027 году исполнится 125 лет, является поставщиком в сфере автомобильной промышленности. Имеет производственные мощности во многих странах мира в более чем 40 локациях и насчитывает свыше 50 тыс. сотрудников.

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