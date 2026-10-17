Завод Kromberg & Schubert на Волині зупинив роботу після російської атаки

Підприємство німецького виробника автокомпонентів Kromberg & Schubert у селі Рованці поблизу Луцька призупинило роботу після російської атаки дронами 16 жовтня. Наразі компанія оцінює ситуацію та визначає подальші кроки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві підприємства.

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У компанії наголосили, що головним пріоритетом є безпека працівників.

"Робота підприємства зупинена. Наш безумовний пріоритет - безпека, життя та здоров’я кожного з працівників. Наразі ми оцінюємо поточні обставини та координуємо всі подальші кроки", - зазначили в заяві.

Працівників попросили залишатися на зв’язку зі своїми безпосередніми керівниками. Інформацію про відновлення роботи обіцяють повідомити через внутрішні канали комунікації, щойно це стане можливим.

Подробиці про атаку на підприємство

16 жовтня завод Kromberg & Schubert двічі зазнав ураження під час російської атаки безпілотниками.

Того дня голова Волинської ОВА Роман Романюк повідомив про ураження в Луцьку підприємства з іноземними інвестиціями, не називаючи його.

Kromberg & Schubert: що відомо?

Kromberg&Schubert розпочала свою роботу в Україні з м.Луцьк. Інвестиційну угоду з компанією було підписано у березні 2005 року, сума інвестицій склала EUR18 млн, передбачалося створення 3 тис. робочих місць. Продукція заводу постачається, зокрема, автовиробникам BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche.

Інший завод Kromberg&Schubert – "Кромберг енд Шуберт Україна ЖУ" в Житомирі був декілька разів атакований ворогом в серпні і вересні поточного року, і після чергового прильоту наприкінці вересня через значні пошкодження був вимушений тимчасово призупинити роботу на невизначений термін.

Транснаціональна компанія Kromberg&Schubert, якій у 2027 році виповниться 125 років, є постачальником у сфері автомобільної індустрії. Має виробництво у багатьох країнах світу у більш ніж 40 локаціях та налічує понад 50 тис. співробітників.

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