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Новости Удары по логистике РФ
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Неудачная попытка мобильной огневой группы рашистов сбить украинский дрон "Рубака", поразивший вражеский грузовик на трассе в Крым. ВИДЕО

Российские военные безуспешно пытались сбить украинский дрон-камикадзе "Рубака", который атаковал грузовик противника на трассе Р-280, ведущей во временно оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мобильная огневая группа российских военных открыла стрелковый огонь по украинскому беспилотнику, пытаясь помешать его приближению к цели.

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Несмотря на обстрел, дрон продолжил полет в направлении вражеского грузовика.

На видеозаписи видно, как беспилотник приближается к автомобилю и наносит точный удар в заднюю часть грузового кузова.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин снимает горящую колонну грузовиков и мобильные огневые группы оккупантов на обочине логистической трассы. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (24509) атака (2281) ВСУ (8541) логистика (242) дроны (8433)
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Топ комментарии
+13
Було б добре побачити значніші пошкодження або, ще краще, повне знищення, спричинене дроном такого розміру.
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17.10.2026 17:02 Ответить
+10
Не *** шастать по нащій Святій землі! Слава ЗСУ!
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17.10.2026 17:18 Ответить
+8
Знову якийсь добрий дрон- не в кабіну влупив,а по паливних баках.
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17.10.2026 17:28 Ответить

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