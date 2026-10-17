Неудачная попытка мобильной огневой группы рашистов сбить украинский дрон "Рубака", поразивший вражеский грузовик на трассе в Крым. ВИДЕО

Российские военные безуспешно пытались сбить украинский дрон-камикадзе "Рубака", который атаковал грузовик противника на трассе Р-280, ведущей во временно оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мобильная огневая группа российских военных открыла стрелковый огонь по украинскому беспилотнику, пытаясь помешать его приближению к цели.

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Несмотря на обстрел, дрон продолжил полет в направлении вражеского грузовика.

На видеозаписи видно, как беспилотник приближается к автомобилю и наносит точный удар в заднюю часть грузового кузова.

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