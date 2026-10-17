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Новини Удари по логістиці РФ
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Невдала спроба мобільної вогневої групи рашистів збити український дрон "Рубака", який уразив ворожу вантажівку на трасі до Криму. ВIДЕО

Російські військові безуспішно намагалися збити український дрон-камікадзе "Рубака", який атакував вантажівку противника на трасі Р-280, що веде до тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мобільна вогнева група російських військових відкрила стрілецький вогонь по українському безпілотнику, намагаючись перешкодити його наближенню до цілі.

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Попри обстріл, дрон продовжив політ у напрямку ворожої логістичної вантажівки.

На відеозаписі видно, як безпілотник наближається до автомобіля та завдає точного удару в задню частину вантажного кузова.

Дивіться також: Росіянин зафільмував палаючі вантажівки на логістичній трасі до Криму. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин фільмує палаючу колону вантажівок і мобільні вогневі групи окупантів на узбіччі логістичної траси. ВIДЕО

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армія рф (22656) атака (2321) ЗСУ (9267) логістика (291) дрони (9168)
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Топ коментарі
+13
Було б добре побачити значніші пошкодження або, ще краще, повне знищення, спричинене дроном такого розміру.
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17.10.2026 17:02 Відповісти
+10
Не *** шастать по нащій Святій землі! Слава ЗСУ!
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17.10.2026 17:18 Відповісти
+8
Знову якийсь добрий дрон- не в кабіну влупив,а по паливних баках.
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17.10.2026 17:28 Відповісти

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