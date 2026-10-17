Невдала спроба мобільної вогневої групи рашистів збити український дрон "Рубака", який уразив ворожу вантажівку на трасі до Криму. ВIДЕО

Російські військові безуспішно намагалися збити український дрон-камікадзе "Рубака", який атакував вантажівку противника на трасі Р-280, що веде до тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мобільна вогнева група російських військових відкрила стрілецький вогонь по українському безпілотнику, намагаючись перешкодити його наближенню до цілі.

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Попри обстріл, дрон продовжив політ у напрямку ворожої логістичної вантажівки.

На відеозаписі видно, як безпілотник наближається до автомобіля та завдає точного удару в задню частину вантажного кузова.

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