Преследовали нарушителя и пересекли границу: в Молдове задержали двух украинских пограничников
В Молдове задержали двух украинских пограничников, которые незаконно пересекли границу во время преследования нарушителя на моторной лодке.
Об этом сообщает Пограничная полиция Молдовы, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, инцидент произошел 15 октября около 15:00 вблизи села Голошница. Двое украинских пограничников на моторной лодке пересекли государственную границу во время задержания гражданина Украины.
На место прибыл патруль пограничной полиции Молдовы и задержал двух украинских пограничников. Их доставили в пограничный штаб для проведения предусмотренных законом процедур.
Начато уголовное производство
"Материалы дела переданы в прокуратуру, которая возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы. Соответствующее преступление предусмотрено статьей 362 Уголовного кодекса Республики Молдова. В отношении обоих лиц применены процедуры, предусмотренные действующим законодательством, с соблюдением полномочий ответственных учреждений", - говорится в сообщении.
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