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Новости Незаконное пересечение границы
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Преследовали нарушителя и пересекли границу: в Молдове задержали двух украинских пограничников

Двух украинских пограничников задержали в Молдове

В Молдове задержали двух украинских пограничников, которые незаконно пересекли границу во время преследования нарушителя на моторной лодке.

Об этом сообщает Пограничная полиция Молдовы, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, инцидент произошел 15 октября около 15:00 вблизи села Голошница. Двое украинских пограничников на моторной лодке пересекли государственную границу во время задержания гражданина Украины.

На место прибыл патруль пограничной полиции Молдовы и задержал двух украинских пограничников. Их доставили в пограничный штаб для проведения предусмотренных законом процедур.

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Начато уголовное производство

"Материалы дела переданы в прокуратуру, которая возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы. Соответствующее преступление предусмотрено статьей 362 Уголовного кодекса Республики Молдова. В отношении обоих лиц применены процедуры, предусмотренные действующим законодательством, с соблюдением полномочий ответственных учреждений", - говорится в сообщении.

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Автор: 

граница (5635) Молдова (2166) пограничники (1871)
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Топ комментарии
+19
Там відео цікаві є. Герої нашого часу. Такі собі ******* Карацупи.
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17.10.2026 19:40 Ответить
+15
Про демократію та свободу слова якась фантастика.
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17.10.2026 19:40 Ответить
+13
Ще більше смішить про те що ішак щось там казав про верховенство права в Україні через рік 😁 кращого анекдоту годі й придумати, сміх крізь сльози.
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17.10.2026 20:02 Ответить

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