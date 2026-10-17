Переслідували порушника й перетнули кордон: у Молдові затримали двох українських прикордонників

У Молдові затримали двох українським прикордонників, які незаконно перетнули кордон під час переслідування порушника на моторному човні.

Про це повідомляє Прикордонна поліція Молдови, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, інцидент стався 15 жовтня близько 15:00 поблизу села Голошниця. Двоє українських прикордонників на моторному човні перетнули державний кордон під час затримання громадянина України.

На місце прибув патруль прикордонної поліції Молдови та затримав двох українських прикордонників. Їх доправили до прикордонного штабу для проведення передбачених законом процедур.

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Розпочато кримінальне провадження

"Матеріали справи передали до прокуратури, яка розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину державного кордону. Відповідний злочин передбачений статтею 362 Кримінального кодексу Республіки Молдова. Щодо обох осіб застосовано процедури, передбачені чинним законодавством, із дотриманням повноважень відповідальних установ", – йдеться в повідомленні.

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