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Новости Обстрел Харькова
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Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: есть пострадавшие

РФ атаковала Харьков ракетами

Сегодня, 17 октября, вечером российские войска нанесли удар по Харькову с использованием баллистического оружия, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что вражеские ракеты попали в Слободской район.

Последствия уточняются.

Также есть информация о пострадавших.

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Автор: 

обстрел (36212) Харьков (8305) баллистические ракеты (763) Харьковская область (3324) Харьковский район (1143)
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