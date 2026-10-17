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Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: есть пострадавшие
Сегодня, 17 октября, вечером российские войска нанесли удар по Харькову с использованием баллистического оружия, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что вражеские ракеты попали в Слободской район.
Последствия уточняются.
Также есть информация о пострадавших.
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