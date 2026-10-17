Румынские истребители сбили два дрона в воздушном пространстве страны над Черным морем

Сегодня, 17 октября, вечером два истребителя F-16 ВВС Румынии сбили два беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны над Чёрным морем.

Об этом сообщает МИД Румынии, передает Цензор.НЕТ.

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"Черное море снова станет безопасным. Два истребителя F-16 ВВС Румынии сбили два беспилотных летательных аппарата, которые без разрешения вошли в наше воздушное пространство над Черным морем", - заявили в ведомстве.

Военные сообщили, что первый беспилотник вошел в национальное воздушное пространство в 17:59 и был сбит в течение 2 минут в 25 километрах к юго-востоку от Сулины.

Второй беспилотник в том же районе был перехвачен и сбит в 18:05, через 4 минуты после входа в национальное воздушное пространство, - в 20 километрах к востоку от Сулины.

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Безопасность в Черном море

"Черное море является критически важной морской артерией для глобального экспорта зерна, энергоресурсов и промышленных товаров, поэтому его стабильность имеет жизненно важное значение для международной продовольственной и энергетической безопасности. Мы уже проинформировали наших союзников и партнеров по ЕС", - отметили в МИД Румынии.

Также отмечается, что по инициативе Румынии во вторник состоится специальное заседание Североатлантического совета для обсуждения вопросов обороны и сдерживания в Черном море.

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