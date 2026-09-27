В воздушное пространство Румынии залетела неизвестная цель: подняли два F-18 и вертолет

Ночью 26 сентября радиолокационная система наблюдения Министерства национальной обороны Румынии обнаружила воздушную цель, которая двигалась в районе населенного пункта Килия-Веке, недалеко от речной границы.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорят в Минобороны страны?

Как отмечается, Национальный военный командный центр уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о введении мер оповещения населения на севере уезда Тулча, и в 23:32 было отправлено сообщение RO-Alert.

Два самолета F-18 Военно-воздушных и космических сил Испании, выполняющие задачи в составе усиленного патрулирования воздушного пространства (Poliție Aeriană Întărită), а также вертолет IAR-330 SOCAT ВВС Румынии поднялись в воздух для мониторинга ситуации.

Читайте также: Падение дронов зафиксировали в Румынии и Молдове

По данным радаров, воздушная цель вошла в воздушное пространство недалеко от Килия-Веке и в течение нескольких минут двигалась по маршруту, почти параллельному Килийскому устью. Радарный сигнал с целью был утрачен в районе Пардины.

Воздушная тревога закончилась в 00:48.

Контекст

Стоит отметить, что ночью РФ атаковала дронами юг Одесской области.

Читайте: Румыния подняла в воздух два F-16 из-за воздушной цели у границы