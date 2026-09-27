У повітряний простір Румунії залетіла невідома ціль: піднімали два F-18 та гелікоптер

Вночі 26 вересня радарна система спостереження Міністерства національної оборони Румунії виявила повітряну ціль, яка рухалася в районі населеного пункту Кілія-Веке, поблизу річкового кордону.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії в соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Що кажуть у Міноборони країни?

Як зазначається, Національний військовий командний центр сповістив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій щодо запровадження заходів оповіщення населення на півночі повіту Тулча, і о 23:32 було надіслано повідомлення RO-Alert.

Два літаки F-18 Військово-повітряних і космічних сил Іспанії, які виконують завдання у складі посиленого патрулювання повітряного простору (Poliție Aeriană Întărită), а також гелікоптер IAR-330 SOCAT ВПС Румунії піднялися у повітря для моніторингу ситуації.

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За даними радарів, повітряна ціль зайшла у повітряний простір неподалік Кілія-Веке та протягом кількох хвилин рухалася маршрутом, майже паралельним Кілійському гирлу. Радарний сигнал із ціллю було втрачено в районі Пардіни.

Повітряна тривога закінчилася о 00:48.

Контекст

Варто зазначити, що вночі РФ атакувала дронами південь Одещини.

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