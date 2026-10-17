На фронте произошло 215 боевых столкновений: враг сильнее всего давит на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток субботы, 17 октября, на фронте произошло 215 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар и 65 авиационных ударов, сбросил 228 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5173 дрона-камикадзе и осуществил 2088 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты провели одну штурмовую операцию, нанесли один авиаудар, применив шесть КАБ, осуществили 48 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых – с применением РСЗО.

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Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Избицкое, Прилепка и Рыбалчино.

противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Избицкое, Прилепка и Рыбалчино. На Купянском направлении враг десять раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Новоосиново и Радьковки.

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Бои на востоке

Семь попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону Новосергеевки, Шандриголово, Ставков и Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Пискуновка и Юрковка.

На Краматорском направлении противник не проводил штурмовых действий.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселевки, Николайполя, Райского, Грузского, Вольного и Кучерова Яра.

Двадцать восемь атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Доброполье, Дорожное, Ганновка, Черниговка, Водянское, Краснополье, Мирное, Сергеевка, Молодецкое, Николаевка, Муравка и Новопавловка.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 82 оккупанта, 21 - ранено; уничтожено 22 единицы автомобильной техники, одно специальное средство и 32 укрытия. Повреждено восемь единиц автомобильной техники, пункт управления БПЛА, 113 укрытий и склад боеприпасов противника. Уничтожено или подавлено 209 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Обстановка на Юге

На Александровском направлении враг один раз штурмовал в сторону Тернового.

враг один раз штурмовал в сторону Тернового. На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 18 вражеских атак в районах населенных пунктов Рождественка, Долинка, Гиркое, Чаривное и Егоровка.

Силы обороны отразили 18 вражеских атак в районах населенных пунктов Рождественка, Долинка, Гиркое, Чаривное и Егоровка. На Ореховском направлении оккупанты пытались улучшить свое положение, семь раз атакуя в сторону Червоной Криницы, Новоданиловки, Заречного, Павловки и Приморского.

На Приднепровском направлении оккупанты не проводили штурмовых действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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