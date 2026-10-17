ПВО обезвредила 140 из 157 российских БПЛА в течение дня, - Воздушные силы

В течение дня 17 октября Россия нанесла по Украине 157 ударов с помощью беспилотников, из которых 25 - реактивные. Украинская ПВО сбила 140 БПЛА.

Об этом говорится в сводке Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

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Чем атаковали россияне

Так, в течение дня 17 октября (с 7:30 до 19:30) противник атаковал Украину 157 ударными БПЛА (25 из них - реактивные), "герберами" и дронами других типов, а также 6-ю S-8000 "Бандероль/Дань-Т".

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Работа ПВО

По предварительным данным, в течение указанного периода противовоздушной обороной были сбиты/подавлены 140 БПЛА (22 из них - реактивные), а также 6 С-8000 "Бандероль/Дань-Т".

По состоянию на 22:00 в воздушном пространстве находится около 30 ударных беспилотников.

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