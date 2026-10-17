Украинская ПВО за ночь уничтожила 293 воздушные цели РФ, - Воздушные силы

В ночь на 17 октября Россия нанесла удар по Украине баллистическими и крылатыми ракетами, а также 332 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 293 воздушные цели, однако зафиксированы попадания в 22 местах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

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Российские войска применили баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей РФ, а также из временно оккупированного Крыма.

Кроме того, противник выпустил крылатые ракеты Х-22/32 из воздушного пространства оккупированного Крыма и четыре крылатые ракеты морского базирования "Калибр" из Новороссийска.

Также Россия атаковала 332 ударными беспилотником типа Shahed, в том числе 31 реактивным, а также дронами S-8000 "Бандероль", "Гербера" и беспилотниками-имитаторами типа "Пародия".

Запуски осуществлялись из направлений Орла, Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска, временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.

Сколько целей уничтожила украинская ПВО

По предварительным данным по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 293 воздушные цели:

четыре крылатые ракеты "Калибр";

289 беспилотников различных типов, в частности Shahed, S-8000 "Бандероль" и "Гербера".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксированы попадания в 22 точках

По данным Воздушных сил, попадания средств воздушного нападения зафиксированы в 22 точках. Еще в трех точках обнаружены падения сбитых целей и их обломков.

По состоянию на 08:00 воздушная атака продолжалась: в небе оставались несколько российских беспилотников.

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