Украинская ПВО за ночь уничтожила 293 воздушные цели РФ, - Воздушные силы
В ночь на 17 октября Россия нанесла удар по Украине баллистическими и крылатыми ракетами, а также 332 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 293 воздушные цели, однако зафиксированы попадания в 22 местах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.
Российские войска применили баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей РФ, а также из временно оккупированного Крыма.
Кроме того, противник выпустил крылатые ракеты Х-22/32 из воздушного пространства оккупированного Крыма и четыре крылатые ракеты морского базирования "Калибр" из Новороссийска.
Также Россия атаковала 332 ударными беспилотником типа Shahed, в том числе 31 реактивным, а также дронами S-8000 "Бандероль", "Гербера" и беспилотниками-имитаторами типа "Пародия".
Запуски осуществлялись из направлений Орла, Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска, временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.
Сколько целей уничтожила украинская ПВО
По предварительным данным по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 293 воздушные цели:
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четыре крылатые ракеты "Калибр";
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289 беспилотников различных типов, в частности Shahed, S-8000 "Бандероль" и "Гербера".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксированы попадания в 22 точках
По данным Воздушных сил, попадания средств воздушного нападения зафиксированы в 22 точках. Еще в трех точках обнаружены падения сбитых целей и их обломков.
По состоянию на 08:00 воздушная атака продолжалась: в небе оставались несколько российских беспилотников.
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