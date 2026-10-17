Українська ППО за ніч знешкодила 293 повітряні цілі РФ, - Повітряні сили

У ніч на 17 жовтня Росія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами, а також 332 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 293 повітряні цілі, однак зафіксовано влучання на 22 локаціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Російські війська застосували балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму.

Крім того, противник випустив крилаті ракети Х-22/32 із повітряного простору окупованого Криму та чотири крилаті ракети морського базування "Калібр" із Новоросійська.

Також Росія атакувала 332 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема 31 реактивним, а також дронами S-8000 "Бандероль", "Гербера" та безпілотниками-імітаторами типу "Пародія".

Запуски здійснювалися з напрямків Орла, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

Скільки цілей знешкодила українська ППО

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона України збила або подавила 293 повітряні цілі:

чотири крилаті ракети "Калібр";

289 безпілотників різних типів, зокрема Shahed, S-8000 "Бандероль" і "Гербера".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання на 22 локаціях

За даними Повітряних сил, влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 22 локаціях. Ще на трьох локаціях виявили падіння збитих цілей та їхніх уламків.

Станом на 08:00 повітряна атака тривала: у небі залишалися кілька російських безпілотників.

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