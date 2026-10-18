Во Франции более полумиллиона человек вышли на протесты: акции переросли в погромы и грабежи. ФОТОРЕПОРТАЖ

В субботу, 17 октября, во Франции сотни тысяч человек вышли на протесты против удорожания жизни, роста цен на топливо, а также в поддержку требований лицеистов и студентов. Акции сопровождались столкновениями с полицией, погромами, поджогами и грабежами.

Об этом пишет газета Le Monde, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сотни тысяч протестующих

По данным МВД Франции, в акциях по всей стране приняли участие 550 тысяч человек, в том числе 110 тысяч в Париже. В то время как организаторы заявили о 800 тысячах участников.

Массовые погромы и нападения

Протесты переросли в погромы, грабежи и вандализм.

В Париже протестующие разбивали витрины магазинов и ресторанов, поджигали автомобили и мусорные баки. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Погромы и столкновения также зафиксировали в Лилле, Лионе, Марселе, Бордо и ряде других городов.

В Лиможе в результате нападения на мэрию вспыхнул пожар, охвативший крышу здания. В Лионе митингующие подожгли туристический центр. Тем временем в Бордо участники беспорядков ворвались в официальную резиденцию префекта Жиронды и разгромили ее; для подавления беспорядков было задействовано спецподразделение RAID.

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Реакция властей

Премьер-министр Себастьен Лекорню обвинил ультралевые группы в организации насилия и заявил, что к ним присоединились преступники, которые грабили и уничтожали имущество.

"Мы не позволим себя запугать. Никто не навяжет свою политическую повестку дня с помощью насилия", — подчеркнул глава правительства.

Лекорню также созвал кризисный штаб. В свою очередь министр юстиции Жеральд Дарманен поручил прокурорам требовать ареста участников погромов. При этом вводить чрезвычайное положение власти не планируют.

Президент Эммануэль Макрон осудил насилие и пообещал наказать его участников.

"Тех, кто уничтожал и грабил, привлекут к ответственности и накажут", — написал он в соцсети X.

Согласно последним данным, около 1200 человек были арестованы, а 150 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Предыстория

Протесты во Франции продолжаются уже несколько недель. Сначала школьники и студенты протестовали из-за нехватки преподавателей, состояния учебных заведений и применения полицией силы.

Впоследствии к ним присоединились профсоюзы и "желтые жилеты". Среди требований участников акций: повышение зарплат, сохранение государственных услуг, остановка роста цен на товары первой необходимости. Профсоюзы призывают выйти на всеобщую забастовку 5 ноября.

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