Во Франции более полумиллиона человек вышли на протесты: акции переросли в погромы и грабежи. ФОТОРЕПОРТАЖ
В субботу, 17 октября, во Франции сотни тысяч человек вышли на протесты против удорожания жизни, роста цен на топливо, а также в поддержку требований лицеистов и студентов. Акции сопровождались столкновениями с полицией, погромами, поджогами и грабежами.
Об этом пишет газета Le Monde, сообщает Цензор.НЕТ.
Сотни тысяч протестующих
По данным МВД Франции, в акциях по всей стране приняли участие 550 тысяч человек, в том числе 110 тысяч в Париже. В то время как организаторы заявили о 800 тысячах участников.
Массовые погромы и нападения
Протесты переросли в погромы, грабежи и вандализм.
В Париже протестующие разбивали витрины магазинов и ресторанов, поджигали автомобили и мусорные баки. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Погромы и столкновения также зафиксировали в Лилле, Лионе, Марселе, Бордо и ряде других городов.
В Лиможе в результате нападения на мэрию вспыхнул пожар, охвативший крышу здания. В Лионе митингующие подожгли туристический центр. Тем временем в Бордо участники беспорядков ворвались в официальную резиденцию префекта Жиронды и разгромили ее; для подавления беспорядков было задействовано спецподразделение RAID.
Реакция властей
Премьер-министр Себастьен Лекорню обвинил ультралевые группы в организации насилия и заявил, что к ним присоединились преступники, которые грабили и уничтожали имущество.
"Мы не позволим себя запугать. Никто не навяжет свою политическую повестку дня с помощью насилия", — подчеркнул глава правительства.
Лекорню также созвал кризисный штаб. В свою очередь министр юстиции Жеральд Дарманен поручил прокурорам требовать ареста участников погромов. При этом вводить чрезвычайное положение власти не планируют.
Президент Эммануэль Макрон осудил насилие и пообещал наказать его участников.
"Тех, кто уничтожал и грабил, привлекут к ответственности и накажут", — написал он в соцсети X.
Согласно последним данным, около 1200 человек были арестованы, а 150 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.
Предыстория
Протесты во Франции продолжаются уже несколько недель. Сначала школьники и студенты протестовали из-за нехватки преподавателей, состояния учебных заведений и применения полицией силы.
Впоследствии к ним присоединились профсоюзы и "желтые жилеты". Среди требований участников акций: повышение зарплат, сохранение государственных услуг, остановка роста цен на товары первой необходимости. Профсоюзы призывают выйти на всеобщую забастовку 5 ноября.
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Акт перший: "Ми за все добре проти всього злого"....Плоди наївності або коли доброта вилізла боком....🤦♂️Пам'ятаєте, коли європолітики років двадцять тому вирішили погратися в тотальну гостинність і відкрили двері для мільйонів мігрантів з Азії та Африки без жодного притомного плану інтеграції, вони, мабуть, уявляли собі красиву картинку з рекламного буклету. Мовляв, зараз усі приїдуть, вивчать мову, вдягнуть костюми і підуть працювати на благо спільного дому..... Ага, шас, авжеж, розбіглися! Подивіться, на що перетворився той самий Париж на приклад: ти заходиш там у деякі квартали, які колись були романтикою з листівок, а зараз відчуття, ніби ти матеріалізувався десь у занедбаному районі столиці Бангладеш чи в передмісті Лагоса. Сміття по вуха, свої закони, поліція туди лишній раз намагається не заглядати взагалі , щоб не псувати собі нерви, а якщо і наважується , то пересувається там стрімко і перебіжками. Якщо ти запускаєш у дім мільйони людей і не вимагаєш від них поважати правила цього дому, то цей дім раптово перестає бути твоїм.Це ж єлементарно, Ватсон ! Це не просто відсутність логіки, це якийсь політичний мазохізм. І сьогоднішній хаос - це абсолютно логічний, прорахований наперед результат цієї мультикультурної ілюзії.
Акт другий: "Довга рука з болота", або ляльководи з Кремля і своєрідний привіт від ,,лисого з бункера'' 🎭Але! Якщо ви думаєте, що тут обійшлося без наших "улюблених" сусідів-москалів, то ви дуже погано знаєте московський почерк. Вони ж неперевершені майстри брудних ігр! Згадайте штучний заміс на кордоні Білорусі й Польщі. Коли біженців в прямому сенсі слова чартерними авіарейсами доправляли з країн Азії і Близького Сходу,потім буквально вантажівками привозили на штурм кордону.Забезпечували їх теплою одежею, їжею, палатками , інструментами навіть каміння у ліс ім привозили, щоб ті штурляли їх у польських прикордонників. Згадайте також дивні «самозаймання» і прорив кордону в іспанській Сеуті з боку Марокко.... Москалям навіть вигадувати нічого нового не треба. Навіщо витрачати мільярди на ракети, якщо можна взяти вже існуючу вибухонебезпечну тему - мігрантів - і просто піднести до неї сірник? Їм же тільки це й потрібно: розхитати Європу зсередини, змусити сваритися праві партії з лівими, налякати пересічного бюргера, щоб той зачинився в хаті й вимагав від свого уряду припинити допомагати іншим і зайнятися власними проблемами. Класична технологія: створи для когось проблему, роздмухай її через соцмережі та агентуру, а потім сиди й посміхайся у свій кущистий вус, поки Європа намагається загасити пожежу у власному передпокої.....І вуаля! Європа вже колотиться зсередини, а десь у кремлі хтось задоволено потирає руки...... То хто ж у результаті в плюсі? І що ми маємо в сухому залишку? 🤷♂️Виходить ідеальний дует: з одного боку - західна бюрократична бездумність, яка створила цю порохову бочку, а з іншого - кремлівські режисери, які методично кидають туди петарди. Кому це на руку? Точно не пересічним європейцям і точно не нам з вами. Це на руку тим, хто хоче бачити Захід слабким, переляканим і зайнятим розгребанням власного сміття........Коротше кажучи, маємо класичний випадок, коли корисна дурість одних чудово грає на руку продуманій підлості інших. І поки в європейських кабінетах не перестануть витати у хмарах і не почнуть називати речі своїми іменами - цей цирк, на жаль, буде тривати....