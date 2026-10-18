У Франції понад пів мільйона людей вийшли на протести: акції переросли в погроми та пограбування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У суботу, 17 жовтня, у Франції сотні тисяч людей вийшли на протести проти здорожчання вартості життя, зростання цін на пальне, а також на підтримку вимог ліцеїстів і студентів. Акції супроводжувалися сутичками з поліцією, погромами, підпалами та пограбуваннями.
Про це пише газета Le Monde, повідомляє Цензор.НЕТ.
Сотні тисяч протестувальників
За даними МВС Франції, в акціях по всій країні взяли участь 550 тисяч людей, зокрема 110 тисяч у Парижі. Тоді як організатори заявили про 800 тисяч учасників.
Масові погроми та напади
Протести перосли в погроми, пограбування та вандалізм.
У Парижі протестувальники трощили вітрини крамниць і ресторанів, підпалювали автівки та сміттєві баки. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. Погроми та сутички також зафіксували у Ліллі, Ліоні, Марселі, Бордо й низці інших міст.
У Ліможі внаслідок нападу на мерію спалахнула пожежа, що охопила дах будівлі.
У Ліоні мітингувальники підпалили туристичний центр. Тим часом у Бордо учасники заворушень увірвалися до офіційної резиденції префектки Жиронди та розгромили її; для придушення безладів залучили спецпідрозділ RAID.
Реакція влади
Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню звинуватив ультраліві групи в організації насильства та заявив, що до них приєдналися злочинці, які грабували й руйнували майно.
"Ми не дозволимо себе залякати. Ніхто не нав’яже свого політичного порядку денного насильством", - наголосив глава уряду.
Лекорню також скликав кризовий штаб. Своєю чергою міністр юстиції Жеральд Дарманен доручив прокурорам вимагати для учасників погромів арешту. Водночас запроваджувати надзвичайний стан влада не планує.
Президент Еммануель Макрон засудив насильство та пообіцяв покарання його учасникам.
"Тих, хто нищив і грабував, притягнуть до відповідальності й покарають", - написав він у соцмережі X.
Згідно з останніми даними, близько 1200 осіб було заарештовано, а 150 правоохоронців дістали поранення.
Передісторія
Протести у Франції тривають вже кілька тижнів. Спочатку школярі та студенти протестували через нестачу викладачів, стан навчальних закладів та застосування поліцією сили.
Згодом до них долучилися профспілки та "жовті жилети". Серед вимог учасників акцій: вищі зарплати, збереження держпослуг, зупинити подорожчання життя. Профспілки закликають виходити на загальний страйк 5 листопада.
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Акт перший: "Ми за все добре проти всього злого"....Плоди наївності або коли доброта вилізла боком....🤦♂️Пам'ятаєте, коли європолітики років двадцять тому вирішили погратися в тотальну гостинність і відкрили двері для мільйонів мігрантів з Азії та Африки без жодного притомного плану інтеграції, вони, мабуть, уявляли собі красиву картинку з рекламного буклету. Мовляв, зараз усі приїдуть, вивчать мову, вдягнуть костюми і підуть працювати на благо спільного дому..... Ага, шас, авжеж, розбіглися! Подивіться, на що перетворився той самий Париж на приклад: ти заходиш там у деякі квартали, які колись були романтикою з листівок, а зараз відчуття, ніби ти матеріалізувався десь у занедбаному районі столиці Бангладеш чи в передмісті Лагоса. Сміття по вуха, свої закони, поліція туди лишній раз намагається не заглядати взагалі , щоб не псувати собі нерви, а якщо і наважується , то пересувається там стрімко і перебіжками. Якщо ти запускаєш у дім мільйони людей і не вимагаєш від них поважати правила цього дому, то цей дім раптово перестає бути твоїм.Це ж єлементарно, Ватсон ! Це не просто відсутність логіки, це якийсь політичний мазохізм. І сьогоднішній хаос - це абсолютно логічний, прорахований наперед результат цієї мультикультурної ілюзії.
Акт другий: "Довга рука з болота", або ляльководи з Кремля і своєрідний привіт від ,,лисого з бункера'' 🎭Але! Якщо ви думаєте, що тут обійшлося без наших "улюблених" сусідів-москалів, то ви дуже погано знаєте московський почерк. Вони ж неперевершені майстри брудних ігр! Згадайте штучний заміс на кордоні Білорусі й Польщі. Коли біженців в прямому сенсі слова чартерними авіарейсами доправляли з країн Азії і Близького Сходу,потім буквально вантажівками привозили на штурм кордону.Забезпечували їх теплою одежею, їжею, палатками , інструментами навіть каміння у ліс ім привозили, щоб ті штурляли їх у польських прикордонників. Згадайте також дивні «самозаймання» і прорив кордону в іспанській Сеуті з боку Марокко.... Москалям навіть вигадувати нічого нового не треба. Навіщо витрачати мільярди на ракети, якщо можна взяти вже існуючу вибухонебезпечну тему - мігрантів - і просто піднести до неї сірник? Їм же тільки це й потрібно: розхитати Європу зсередини, змусити сваритися праві партії з лівими, налякати пересічного бюргера, щоб той зачинився в хаті й вимагав від свого уряду припинити допомагати іншим і зайнятися власними проблемами. Класична технологія: створи для когось проблему, роздмухай її через соцмережі та агентуру, а потім сиди й посміхайся у свій кущистий вус, поки Європа намагається загасити пожежу у власному передпокої.....І вуаля! Європа вже колотиться зсередини, а десь у кремлі хтось задоволено потирає руки...... То хто ж у результаті в плюсі? І що ми маємо в сухому залишку? 🤷♂️Виходить ідеальний дует: з одного боку - західна бюрократична бездумність, яка створила цю порохову бочку, а з іншого - кремлівські режисери, які методично кидають туди петарди. Кому це на руку? Точно не пересічним європейцям і точно не нам з вами. Це на руку тим, хто хоче бачити Захід слабким, переляканим і зайнятим розгребанням власного сміття........Коротше кажучи, маємо класичний випадок, коли корисна дурість одних чудово грає на руку продуманій підлості інших. І поки в європейських кабінетах не перестануть витати у хмарах і не почнуть називати речі своїми іменами - цей цирк, на жаль, буде тривати....