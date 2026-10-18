У Франції понад пів мільйона людей вийшли на протести: акції переросли в погроми та пограбування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 17 жовтня, у Франції сотні тисяч людей вийшли на протести проти здорожчання вартості життя, зростання цін на пальне, а також на підтримку вимог ліцеїстів і студентів. Акції супроводжувалися сутичками з поліцією, погромами, підпалами та пограбуваннями.

Про це пише газета Le Monde, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сотні тисяч протестувальників

За даними МВС Франції, в акціях по всій країні взяли участь 550 тисяч людей, зокрема 110 тисяч у Парижі. Тоді як організатори заявили про 800 тисяч учасників.

Масові погроми та напади

Протести перосли в погроми, пограбування та вандалізм.

У Парижі протестувальники трощили вітрини крамниць і ресторанів, підпалювали автівки та сміттєві баки. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. Погроми та сутички також зафіксували у Ліллі, Ліоні, Марселі, Бордо й низці інших міст.

У Ліможі внаслідок нападу на мерію спалахнула пожежа, що охопила дах будівлі.

У Ліоні мітингувальники підпалили туристичний центр. Тим часом у Бордо учасники заворушень увірвалися до офіційної резиденції префектки Жиронди та розгромили її; для придушення безладів залучили спецпідрозділ RAID.

Читайте також: Марін Ле Пен може набрати 37% голосів у першому турі виборів президента Франції, - опитування

Реакція влади

Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню звинуватив ультраліві групи в організації насильства та заявив, що до них приєдналися злочинці, які грабували й руйнували майно.

"Ми не дозволимо себе залякати. Ніхто не нав’яже свого політичного порядку денного насильством", - наголосив глава уряду.

Лекорню також скликав кризовий штаб. Своєю чергою міністр юстиції Жеральд Дарманен доручив прокурорам вимагати для учасників погромів арешту. Водночас запроваджувати надзвичайний стан влада не планує.

Президент Еммануель Макрон засудив насильство та пообіцяв покарання його учасникам.

"Тих, хто нищив і грабував, притягнуть до відповідальності й покарають", - написав він у соцмережі X.

Згідно з останніми даними, близько 1200 осіб було заарештовано, а 150 правоохоронців дістали поранення.

Передісторія

Протести у Франції тривають вже кілька тижнів. Спочатку школярі та студенти протестували через нестачу викладачів, стан навчальних закладів та застосування поліцією сили.

Згодом до них долучилися профспілки та "жовті жилети". Серед вимог учасників акцій: вищі зарплати, збереження держпослуг, зупинити подорожчання життя. Профспілки закликають виходити на загальний страйк 5 листопада.

Читайте також: Макрон втрачає підтримку: рейтинг президента Франції впав до 15%