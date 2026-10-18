Россия массированно атаковала Ровно и окрестности: под ударом гражданская инфраструктура

Сегодня, 18 октября 2026 года, войска РФ вновь нанесли авиаудары по Ровенской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ровенской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Очередная массированная атака на Ровно и окрестности. Снова среди целей врага — объекты гражданской инфраструктуры. Службы уже работают над ликвидацией последствий. Возникшие пожары локализованы", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что информации о раненых пока нет.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 16 октября враг атаковал Ровно: погиб один человек, двое пострадали.

Также во время массированной российской атаки на Ровенскую область под удар попал один из лицеев Ровно. По предварительной информации, обошлось без жертв.

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