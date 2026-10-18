РФ масовано атакувала Рівне та околиці: під ударом цивільна інфраструктура
Сьогодні, 18 жовтня 2026 року, війська РФ знову завдали повітряних ударів по Рівненщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Чергова масована атака на Рівне та околиці. Знову серед цілей ворога об'єкти цивільної інфраструктури. Служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Пожежі, що виникли, локалізовані", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що інформації щодо поранених наразі немає.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що 16 жовтня ворог атакував Рівне: загинула людина, ще двоє постраждали.
- Також під час масованої російської атаки на Рівненську область під удар потрапив один із ліцеїв Рівного. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.
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