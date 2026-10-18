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Новини Атака шахедів на Рівненщину
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РФ масовано атакувала Рівне та околиці: під ударом цивільна інфраструктура

Шахеди атакують Рівне

Сьогодні, 18 жовтня 2026 року, війська РФ знову завдали повітряних ударів по Рівненщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Чергова масована атака на Рівне та околиці. Знову серед цілей ворога об'єкти цивільної інфраструктури. Служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Пожежі, що виникли, локалізовані", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що інформації щодо поранених наразі немає.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що 16 жовтня ворог атакував Рівне: загинула людина, ще двоє постраждали.
  • Також під час масованої російської атаки на Рівненську область під удар потрапив один із ліцеїв Рівного. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

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Рівне (488) Рівненська область (1271) Рівненський район (87)
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