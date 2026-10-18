Пограничники Черновицкого отряда сбили российский дрон вблизи границы с Молдовой
Пограничники Черновицкого отряда уничтожили российский беспилотник вблизи государственной границы с Молдовой во время одной из воздушных атак противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, огневая группа Государственной пограничной службы Украины обнаружила вражеский БПЛА, вероятно типа "Гербера", на участке ответственности отдела "Сокиряны".
Украинские защитники открыли огонь по воздушной цели и успешно поразили ее.
В результате падения российского беспилотника разрушений нет, никто не пострадал.
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