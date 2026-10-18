Пограничники Черновицкого отряда сбили российский дрон вблизи границы с Молдовой

Пограничники Черновицкого отряда уничтожили российский беспилотник вблизи государственной границы с Молдовой во время одной из воздушных атак противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, огневая группа Государственной пограничной службы Украины обнаружила вражеский БПЛА, вероятно типа "Гербера", на участке ответственности отдела "Сокиряны".

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Украинские защитники открыли огонь по воздушной цели и успешно поразили ее.

В результате падения российского беспилотника разрушений нет, никто не пострадал.

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