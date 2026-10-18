Прикордонники Чернівецького загону збили російський дрон поблизу кордону з Молдовою. ВIДЕО

Прикордонники Чернівецького загону знищили російський безпілотник поблизу державного кордону з Молдовою під час однієї з повітряних атак противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вогнева група Державної прикордонної служби України виявила ворожий БпЛА, ймовірно типу "Гербера", на ділянці відповідальності відділу "Сокиряни".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Українські захисники відкрили вогонь по повітряній цілі та успішно її уразили.

Унаслідок падіння російського безпілотника руйнувань немає, ніхто не постраждав.

Дивіться також: Дрон залетів до Молдови і вибухнув на околиці села. ФОТО

Читайте також: Молдова створює захисні зони від дронів на КПП на кордоні з Україною