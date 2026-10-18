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Новини Заліт дронів РФ до Молдови
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Прикордонники Чернівецького загону збили російський дрон поблизу кордону з Молдовою. ВIДЕО

Прикордонники Чернівецького загону знищили російський безпілотник поблизу державного кордону з Молдовою під час однієї з повітряних атак противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вогнева група Державної прикордонної служби України виявила ворожий БпЛА, ймовірно типу "Гербера", на ділянці відповідальності відділу "Сокиряни".

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Українські захисники відкрили вогонь по повітряній цілі та успішно її уразили.

Унаслідок падіння російського безпілотника руйнувань немає, ніхто не постраждав.

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Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6547) Молдова (1842) прикордонники (1354) росія (48345) атака (2321) дрони (9171)
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