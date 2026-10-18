Прикордонники Чернівецького загону збили російський дрон поблизу кордону з Молдовою. ВIДЕО
Прикордонники Чернівецького загону знищили російський безпілотник поблизу державного кордону з Молдовою під час однієї з повітряних атак противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вогнева група Державної прикордонної служби України виявила ворожий БпЛА, ймовірно типу "Гербера", на ділянці відповідальності відділу "Сокиряни".
Українські захисники відкрили вогонь по повітряній цілі та успішно її уразили.
Унаслідок падіння російського безпілотника руйнувань немає, ніхто не постраждав.
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