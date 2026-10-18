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Россияне нанесли удар по учебному заведению в Чернигове: пострадал охранник

Удар РФ по Чернигову

Сегодня, 18 октября, российские войска нанесли удар по Чернигову, в результате чего было повреждено одно из учебных заведений города.

Об этом сообщил начальник ГВА Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, БПЛА противника попал по территории одного из учебных заведений города.

В результате атаки охранник получил легкие травмы. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия. От госпитализации мужчина отказался.

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Более подробной информации пока нет.

Автор: 

обстрел (36239) Чернигов (1065) Черниговская область (1792) Черниговский район (236)
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