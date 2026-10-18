Россияне нанесли удар по учебному заведению в Чернигове: пострадал охранник
Сегодня, 18 октября, российские войска нанесли удар по Чернигову, в результате чего было повреждено одно из учебных заведений города.
Об этом сообщил начальник ГВА Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, БПЛА противника попал по территории одного из учебных заведений города.
В результате атаки охранник получил легкие травмы. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия. От госпитализации мужчина отказался.
Более подробной информации пока нет.
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