Росіяни вдарили по закладу освіти в Чернігові: постраждав охоронець
Сьогодні, 18 жовтня, російські війська завдали удару по Чернігову, внаслідок чого пошкоджено один з навчальних закладів міста.
Про це повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, БпЛА ворога влучив по території одного з навчальних закладів міста.
Унаслідок атаки легкі травми дістав охоронець. Медичну допомогу йому надали на місці події. Від госпіталізації чоловік відмовився.
Більше інформації наразі невідомо.
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