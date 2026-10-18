Росіяни вдарили по закладу освіти в Чернігові: постраждав охоронець

Сьогодні, 18 жовтня, російські війська завдали удару по Чернігову, внаслідок чого пошкоджено один з навчальних закладів міста.

Про це повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, БпЛА ворога влучив по території одного з навчальних закладів міста.

Унаслідок атаки легкі травми дістав охоронець. Медичну допомогу йому надали на місці події. Від госпіталізації чоловік відмовився.

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Більше інформації наразі невідомо.