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Новини Атака безпілотників на Чернігів
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Росіяни вдарили по закладу освіти в Чернігові: постраждав охоронець

Удар РФ по Чернігову

Сьогодні, 18 жовтня, російські війська завдали удару по Чернігову, внаслідок чого пошкоджено один з навчальних закладів міста.

Про це повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, БпЛА ворога влучив по території одного з навчальних закладів міста.

Унаслідок атаки легкі травми дістав охоронець. Медичну допомогу йому надали на місці події. Від госпіталізації чоловік відмовився.

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Більше інформації наразі невідомо.

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обстріл (37572) Чернігів (865) Чернігівська область (1495) Чернігівський район (239)
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