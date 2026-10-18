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Новости Атака на Днепр
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Враг нанес удар по Днепру: атакован объект критической инфраструктуры

"Бандероль" атаковала Днепр

Днем 18 октября 2026 года враг атаковал Днепр. В городе раздались взрывы.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Первые подробности

По данным ОГА, враг вновь атаковал объект критической инфраструктуры в Днепре.

Информацию о пострадавших уточняют.

До этого Воздушные силы сообщали о "Бандероли", направлявшейся на Днепр с юго-запада.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Днепр (4845) обстрел (36239) Днепропетровская область (5810) Днепровский район (533)
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