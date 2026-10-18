1 640 1
Враг нанес удар по Днепру: атакован объект критической инфраструктуры
Днем 18 октября 2026 года враг атаковал Днепр. В городе раздались взрывы.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По данным ОГА, враг вновь атаковал объект критической инфраструктуры в Днепре.
Информацию о пострадавших уточняют.
До этого Воздушные силы сообщали о "Бандероли", направлявшейся на Днепр с юго-запада.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Новость будет обновляться
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль