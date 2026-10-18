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Новини Атака на Дніпро
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Ворог ударив по Дніпру: атаковано об’єкт критичної інфраструктури

бандероль атакувала Дніпро

Вдень 18 жовтня 2026 року ворог атакував Дніпро. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

За даними ОВА, ворог знову атакував об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.

Інформацію про постраждалих уточнюють.

Перед цим Повітряні сили інформували про "Бандеролі" курсом на Дніпро з південного заходу.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Автор: 

Дніпро (3213) обстріл (37572) Дніпропетровська область (5378) Дніпровський район (544)
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