Ворог ударив по Дніпру: атаковано об’єкт критичної інфраструктури

Вдень 18 жовтня 2026 року ворог атакував Дніпро. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

За даними ОВА, ворог знову атакував об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.



Інформацію про постраждалих уточнюють.

Перед цим Повітряні сили інформували про "Бандеролі" курсом на Дніпро з південного заходу.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано російських агентів, які коригували удари по ЗСУ та АЗС у Дніпрі та Слов’янську, - СБУ. ФОТО

Новина оновлюватиметься