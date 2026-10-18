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Ворог ударив по Дніпру: атаковано об’єкт критичної інфраструктури
Вдень 18 жовтня 2026 року ворог атакував Дніпро. У місті пролунали вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За даними ОВА, ворог знову атакував об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.
Інформацію про постраждалих уточнюють.
Перед цим Повітряні сили інформували про "Бандеролі" курсом на Дніпро з південного заходу.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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