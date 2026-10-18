Еще 15 человек удалось эвакуировать из Берислава, несмотря на постоянные российские обстрелы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Украинские военные совместно с волонтером провели чрезвычайно сложную эвакуационную операцию в Бериславе в Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, из города, который российская армия уничтожает практически круглосуточно, удалось вывезти еще 15 человек, преимущественно пожилого возраста.

Семерых местных жителей из зоны обстрела вывезли бойцы одной из бригад Сил территориальной обороны ВСУ.

Еще восьмерых эвакуировал волонтер Андрей Петухов с позывным "Боксер".

Отмечается, что это была опасная операция, ведь российская армия непрерывно обстреливает Берислав из артиллерии и атакует город беспилотниками.

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Сейчас все эвакуированные — трое мужчин и 12 женщин — находятся в безопасности. Их доставляют к родным и близким в разные уголки Украины и оказывают необходимую помощь.

"В очередной раз обращаюсь к жителям общин Херсонской области, которые находятся под постоянными обстрелами: не откладывайте эвакуацию до последнего момента. Когда российские атаки усиливаются, уехать становится все сложнее, а каждая задержка может стоить жизни. Позаботьтесь о себе, своих родных и детях", — подчеркнул Прокудин.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что украинские военные третьи сутки подряд доставляют гуманитарную помощь жителям прифронтового Берислава в Херсонской области с помощью дронов.

Накануне в Берислав с помощью дронов доставили еще 460 кг продовольствия.