Еще 15 человек удалось эвакуировать из Берислава, несмотря на постоянные российские обстрелы. ФОТОРЕПОРТАЖ
Украинские военные совместно с волонтером провели чрезвычайно сложную эвакуационную операцию в Бериславе в Херсонской области.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, из города, который российская армия уничтожает практически круглосуточно, удалось вывезти еще 15 человек, преимущественно пожилого возраста.
- Семерых местных жителей из зоны обстрела вывезли бойцы одной из бригад Сил территориальной обороны ВСУ.
- Еще восьмерых эвакуировал волонтер Андрей Петухов с позывным "Боксер".
Отмечается, что это была опасная операция, ведь российская армия непрерывно обстреливает Берислав из артиллерии и атакует город беспилотниками.
Сейчас все эвакуированные — трое мужчин и 12 женщин — находятся в безопасности. Их доставляют к родным и близким в разные уголки Украины и оказывают необходимую помощь.
"В очередной раз обращаюсь к жителям общин Херсонской области, которые находятся под постоянными обстрелами: не откладывайте эвакуацию до последнего момента. Когда российские атаки усиливаются, уехать становится все сложнее, а каждая задержка может стоить жизни. Позаботьтесь о себе, своих родных и детях", — подчеркнул Прокудин.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что украинские военные третьи сутки подряд доставляют гуманитарную помощь жителям прифронтового Берислава в Херсонской области с помощью дронов.
Накануне в Берислав с помощью дронов доставили еще 460 кг продовольствия.
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