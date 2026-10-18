Ще 15 людей вдалося евакуювати з Берислава попри постійні російські обстріли. ФОТОрепортаж

Українські військові спільно з волонтером провели надзвичайно складну евакуаційну операцію у Бериславі в Херсонській області.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, з міста, яке російська армія нищить практично цілодобово, вдалося вивезти ще 15 людей, переважно літнього віку.

Сімох місцевих жителів із лінії вогню вивезли бійці однієї з бригад Сил територіальної оборони ЗСУ.

Ще вісьмох евакуював волонтер Андрій Петухов на позивний Боксер.

Наголошується, що це була небезпечна операція, адже російська армія безперервно обстрілює Берислав з артилерії та атакує місто безпілотниками.

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Зараз усі евакуйовані - троє чоловіків і 12 жінок - перебувають у безпеці. Їх доправляють до рідних і близьких у різні куточки України та надають необхідну допомогу.

"Вчергове звертаюся до жителів громад Херсонщини, які перебувають під постійними обстрілами: не відкладайте евакуацію до останнього моменту. Коли російські атаки посилюються, виїхати стає дедалі складніше, а кожна затримка може коштувати життя. Подбайте про себе, своїх рідних і дітей", - наголосив Прокудін.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що українські військові третю добу поспіль доставляють гуманітарну допомогу жителям прифронтового Берислава на Херсонщині за допомогою дронів.

Напередодні до Берислава дронами доставили ще 460 кг продовольства.