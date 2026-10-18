Чтобы защитить Европу, давайте закроем двери ЕС для россиян уже сейчас, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркивает необходимость введения запрета на въезд россиян в ЕС.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Необходимо решение на уровне ЕС

"Чтобы защитить Европу, давайте закроем двери Европейского Союза для россиян уже сейчас. Российские комбатанты и члены их семей не должны иметь права на въезд в ЕС. Нам необходимо как можно скорее ввести реальные запреты на въезд", — отметил министр.

Сибига отметил, что подобные меры уже введены на национальном уровне, в частности в Эстонии. Это возможно, и такие меры работают.

Он подчеркнул, что решение на уровне всего Евросоюза было бы особенно своевременным сейчас, когда Путин набирает новое "пушечное мясо" прямо на улицах.

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"Каждый российский мужчина, завербованный для участия в войне против Украины, должен знать: подписывая контракт с армией-захватчиком, он одновременно подписывает себе запрет на въезд в Европу и остальной мир. Выдачу виз гражданам России для необязательных поездок необходимо максимально ограничить во всех европейских государствах. Это вопрос национальной безопасности каждой европейской страны", — добавил глава МИД.

По словам Сибиги, российские дипломаты также не должны иметь возможности свободно передвигаться по Европе. Атаки России против Европы уже не ограничиваются гибридными методами. Они становятся все более интенсивными и масштабными.

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"Это требует неотложных действий. Только жесткое давление может остановить Путина", - подытожил он.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в январе, как ожидается, будут предложены более строгие визовые правила для усиления защиты ЕС от угроз со стороны России. Чиновники в Брюсселе завершают разработку планов ужесточения визовых правил для сотен тысяч россиян, что должно усилить защиту блока от гибридных атак.