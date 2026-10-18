Щоб захистити Європу, зачинімо двері ЄС для росіян уже зараз, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголошує на необхідності заборони на вʼїзд росіян до ЄС.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Потрібне рішення на рівні ЄС

"Щоб захистити Європу, зачинімо двері Європейського Союзу для росіян уже зараз. Російські комбатанти та члени їхніх родин не повинні мати права на в’їзд до ЄС. Нам необхідно якнайшвидше запровадити реальні заборони на в’їзд", - зазначив міністр.

Сибіга зауважив, що подібні заходи вже впроваджено на національному рівні, зокрема в Естонії. Це можливо, і такі заходи працюють.

Він наголосив, що рішення на рівні всього Євросоюзу було б особливо своєчасним зараз, коли Путін виловлює нове "гарматне м’ясо" просто на вулицях.

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"Кожен російський чоловік, завербований для участі у війні проти України, має знати: підписуючи контракт із загарбницькою армією, він водночас підписує собі заборону на в’їзд до Європи та решти світу. Видачу віз громадянам Росії для необов’язкових поїздок необхідно максимально обмежити в усіх європейських державах. Це питання національної безпеки кожної європейської країни", - додав глава МЗС.

За словами Сибіги, російські дипломати також не повинні мати можливості вільно пересуватися Європою. Атаки Росії проти Європи вже не обмежуються гібридними методами. Вони стають дедалі інтенсивнішими й масштабнішими.

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"Це вимагає невідкладних дій. Лише жорсткий тиск може зупинити Путіна, - підсумував він.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що в січні, як очікується, будуть запропоновані суворіші візові правила для посилення захисту ЄС від загроз з боку Росії. Посадовці в Брюсселі завершують розробку планів посилення візових правил для сотень тисяч росіян, що має посилити захист блоку від гібридних атак.