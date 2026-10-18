Иран готов открыть Ормузский пролив через шесть дней и возобновить переговоры с США, - Арагчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов открыть Ормузский пролив в течение шести дней при условии выполнения требований страны, а на следующий день возобновить переговоры с США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters от 18 октября.

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Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива

По словам Арагчи, предложение Ирана остается актуальным. США уже передали свои замечания, которые Тегеран сейчас изучает.

Министр подчеркнул, что дальнейший прогресс зависит от готовности Вашингтона выполнить требования Ирана.

Среди основных условий Тегерана — отмена блокады иранских портов, снятие ограничений на экспорт иранской нефти и прекращение боевых действий на всех фронтах в регионе.

"При условии выполнения требований Тегерана пролив могут открыть через шесть дней, а на следующий день возобновить переговоры", — следует из заявления иранского министра.

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Переговоры с США зашли в тупик из-за ядерного вопроса

На прошлой неделе представитель иранских властей заявил, что переговоры зашли в тупик. По его словам, США не учли все семь условий Тегерана относительно открытия Ормузского пролива.

Одним из главных спорных вопросов остается ядерная программа Ирана. Вашингтон настаивает, что ее нужно обсуждать с самого начала переговоров.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что Иран должен существенно сократить мощности по обогащению урана. В свою очередь Тегеран предлагает сначала сосредоточиться на возобновлении судоходства и обеспечении безопасности в Ормузском проливе.

Напомним, на прошлой неделе количество атакованных судов в Ормузском проливе достигло рекордного уровня с начала войны между США и Ираном в регионе.