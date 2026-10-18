РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14325 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана
4 956 20

Иран готов открыть Ормузский пролив через шесть дней и возобновить переговоры с США, - Арагчи

Переговоры Ирана и США по поводу открытия Ормузского пролива

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов открыть Ормузский пролив в течение шести дней при условии выполнения требований страны, а на следующий день возобновить переговоры с США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters от 18 октября.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива

По словам Арагчи, предложение Ирана остается актуальным. США уже передали свои замечания, которые Тегеран сейчас изучает.

Министр подчеркнул, что дальнейший прогресс зависит от готовности Вашингтона выполнить требования Ирана.

Среди основных условий Тегерана — отмена блокады иранских портов, снятие ограничений на экспорт иранской нефти и прекращение боевых действий на всех фронтах в регионе.

"При условии выполнения требований Тегерана пролив могут открыть через шесть дней, а на следующий день возобновить переговоры", — следует из заявления иранского министра.

Читайте также: Я вообще не верю, что Россия и Китай помогают Ирану, - Трамп

Переговоры с США зашли в тупик из-за ядерного вопроса

На прошлой неделе представитель иранских властей заявил, что переговоры зашли в тупик. По его словам, США не учли все семь условий Тегерана относительно открытия Ормузского пролива.

Одним из главных спорных вопросов остается ядерная программа Ирана. Вашингтон настаивает, что ее нужно обсуждать с самого начала переговоров.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что Иран должен существенно сократить мощности по обогащению урана. В свою очередь Тегеран предлагает сначала сосредоточиться на возобновлении судоходства и обеспечении безопасности в Ормузском проливе.

Напомним, на прошлой неделе количество атакованных судов в Ормузском проливе достигло рекордного уровня с начала войны между США и Ираном в регионе.

Автор: 

Иран (3213) Ормузский пролив (230)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Які на хєр переговори??? Рудому підору треба друга володю рятувати! Він особисто блокуватиме Ормуз, аби нафта була дорога.
показать весь комментарий
18.10.2026 18:23 Ответить
+14
Не зійдуться взагалі ні в чому. Іран просто вирішив затролити старого поїхавшого педофіла за 2 тижні до виборів.
показать весь комментарий
18.10.2026 18:33 Ответить
+5
Тромбу не цікаві низькі ціни на нафту і на дизель. Тромб і його дружбан Ху'йло заради високих цін на нафту і затіяли цю війну на ближньому сході. Задайте собі питання, чому Тромб заблокував нафту і бензин з Венесуели і Канади? Чому заблокував Ормузьку протоку для нафтових танкерів з ближнього сходу да ще й обклав їх митами?
показать весь комментарий
18.10.2026 18:31 Ответить

Загрузка...

 
 