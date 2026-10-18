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Новини Операція США проти Ірану
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Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за шість днів і відновити переговори зі США, - Арагчі

Переговори Ірану та США щодо відкриття Ормузької протоки

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран готовий відкрити Ормузьку протоку протягом шести днів за умови виконання вимог країни, а наступного дня відновити переговори зі США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters від 18 жовтня.

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Іран назвав умови для відкриття Ормузької протоки

За словами Арагчі, пропозиція Ірану залишається актуальною. США вже передали свої зауваження, які Тегеран зараз вивчає.

Міністр наголосив, що подальший прогрес залежить від готовності Вашингтона виконати вимоги Ірану.

Серед основних умов Тегерана — скасування блокади іранських портів, зняття обмежень на експорт іранської нафти та припинення бойових дій на всіх фронтах у регіоні.

"За умови виконання вимог Тегерана протоку можуть відкрити за шість днів, а наступного дня відновити переговори", — випливає із заяви іранського міністра.

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Переговори зі США вперлися в ядерне питання

Минулого тижня представник іранської влади заявив, що переговори зайшли в глухий кут. За його словами, США не врахували всі сім умов Тегерана щодо відкриття Ормузької протоки.

Одним із головних спірних питань залишається ядерна програма Ірану. Вашингтон наполягає, що її потрібно обговорювати від самого початку переговорів.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше заявляв, що Іран має суттєво скоротити потужності зі збагачення урану. Натомість Тегеран пропонує спочатку зосередитися на відновленні судноплавства та забезпеченні безпеки в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, минулого тижня кількість атакованих суден в Ормузькій протоці досягла рекордного рівня від початку війни між США та Іраном у регіоні.

Автор: 

Іран (3319) Ормузька протока (317)
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Топ коментарі
+16
Які на хєр переговори??? Рудому підору треба друга володю рятувати! Він особисто блокуватиме Ормуз, аби нафта була дорога.
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18.10.2026 18:23 Відповісти
+14
Не зійдуться взагалі ні в чому. Іран просто вирішив затролити старого поїхавшого педофіла за 2 тижні до виборів.
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18.10.2026 18:33 Відповісти
+5
Тромбу не цікаві низькі ціни на нафту і на дизель. Тромб і його дружбан Ху'йло заради високих цін на нафту і затіяли цю війну на ближньому сході. Задайте собі питання, чому Тромб заблокував нафту і бензин з Венесуели і Канади? Чому заблокував Ормузьку протоку для нафтових танкерів з ближнього сходу да ще й обклав їх митами?
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18.10.2026 18:31 Відповісти

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