Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за шість днів і відновити переговори зі США, - Арагчі

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран готовий відкрити Ормузьку протоку протягом шести днів за умови виконання вимог країни, а наступного дня відновити переговори зі США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters від 18 жовтня.

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Іран назвав умови для відкриття Ормузької протоки

За словами Арагчі, пропозиція Ірану залишається актуальною. США вже передали свої зауваження, які Тегеран зараз вивчає.

Міністр наголосив, що подальший прогрес залежить від готовності Вашингтона виконати вимоги Ірану.

Серед основних умов Тегерана — скасування блокади іранських портів, зняття обмежень на експорт іранської нафти та припинення бойових дій на всіх фронтах у регіоні.

"За умови виконання вимог Тегерана протоку можуть відкрити за шість днів, а наступного дня відновити переговори", — випливає із заяви іранського міністра.

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Переговори зі США вперлися в ядерне питання

Минулого тижня представник іранської влади заявив, що переговори зайшли в глухий кут. За його словами, США не врахували всі сім умов Тегерана щодо відкриття Ормузької протоки.

Одним із головних спірних питань залишається ядерна програма Ірану. Вашингтон наполягає, що її потрібно обговорювати від самого початку переговорів.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше заявляв, що Іран має суттєво скоротити потужності зі збагачення урану. Натомість Тегеран пропонує спочатку зосередитися на відновленні судноплавства та забезпеченні безпеки в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, минулого тижня кількість атакованих суден в Ормузькій протоці досягла рекордного рівня від початку війни між США та Іраном у регіоні.