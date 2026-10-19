Константиновка стала одним из самых горячих направлений фронта: в городе продолжаются уличные бои, - 100 ОМБр

В Константиновке Донецкой области продолжаются уличные бои, Силы обороны Украины сдерживают российских оккупантов и срывают их планы по дальнейшему продвижению в направлении Краматорска. Город подвергается значительным разрушениям, однако утверждения российской пропаганды о полном контроле над ним не соответствуют действительности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо" и Slawa.TV рассказал пресс-офицер 100-й отдельной механизированной бригады Сергей Хоминский.

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По его словам, на Константиновском направлении ситуация остается крайне напряженной. Российские оккупанты стремятся захватить город, чтобы продолжить продвижение в направлении Краматорска. Кремлевские пропагандисты неоднократно заявляли, что Константиновка находится под их контролем, однако эти утверждения не соответствуют действительности.

"В Константиновке идут уличные бои. Силы обороны Украины, в частности наша 100-я отдельная механизированная бригада, дают отпор российским оккупантам и уничтожают врага в промышленных масштабах", — подчеркнул Хоминский.

Военный добавил, что российское командование продолжает привлекать значительные силы, несмотря на потери личного состава. По словам военного, оккупанты пытаются продвигаться вперед, несмотря на гибель своих бойцов.

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Константиновка подвергается значительным разрушениям

"Константиновка — это сейчас самый настоящий ад войны. Это, пожалуй, самое жаркое место на фронте. Конечно, оснований называть Константиновку "живым городом" уже нет. Хотя, опять же, — с чем сравнивать", — сказал пресс-офицер.

Он напомнил, что ранее 100-я ОМБр в течение 15 месяцев вела бои за Торецк. В результате боевых действий город был практически уничтожен, а от его застройки остались преимущественно руины.

По словам Хоминского, Константиновка пока не подверглась таким масштабным разрушениям, как Торецк. Однако ее инфраструктура и жилая застройка также сильно повреждены. В городе еще остаются многоэтажные и частные дома, однако они находятся в разрушенном состоянии.

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