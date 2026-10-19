Костянтинівка стала одним із найгарячіших напрямків фронту: у місті тривають вуличні бої, - 100 ОМБр

У Костянтинівці Донецької області тривають вуличні бої, Сили оборони України стримують російських окупантів і зривають їхні плани щодо подальшого просування в напрямку Краматорська. Місто зазнає значних руйнувань, однак твердження російської пропаганди про повний контроль над ним не відповідають дійсності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" та Slawa.TV розповів пресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади Сергій Хомінський.

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За його словами, на Костянтинівському напрямку ситуація залишається вкрай гарячою. Російські окупанти прагнуть захопити місто, щоб продовжити просування в напрямку Краматорська. Кремлівські пропагандисти неодноразово заявляли, що Костянтинівка перебуває під їхнім контролем, однак ці твердження не відповідають дійсності.

"У Костянтинівці точаться вуличні бої. Сили оборони України, зокрема наша 100-та окрема механізована бригада, дають відсіч російським окупантам і знищують ворога у промислових масштабах", - наголосив Хомінський.

Військовий додав, що російське командування продовжує залучати значні сили, попри втрати особового складу. За словами військового, окупанти намагаються просуватися вперед, попри загибель своїх бійців.

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Костянтинівка зазнає значних руйнувань

"Костянтинівка - це зараз самісіньке пекло війни. Це, мабуть, найспекотніше місце на фронті. Звичайно, підстав називати Костянтинівку "живим містом" уже немає. Хоча, знову ж таки, - з чим порівнювати", - сказав пресофіцер.

Він нагадав, що раніше 100-та ОМБр упродовж 15 місяців вела бої за Торецьк. Унаслідок бойових дій місто було практично знищене, а від його забудови залишилися переважно руїни.

За словами Хомінського, Костянтинівка поки що не зазнала таких масштабних руйнувань, як Торецьк. Однак її інфраструктура та житлова забудова також сильно пошкоджені. У місті ще залишаються багатоповерхові й приватні будинки, проте вони перебувають у понівеченому стані.

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