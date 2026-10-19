Костянтинівка стала одним із найгарячіших напрямків фронту: у місті тривають вуличні бої, - 100 ОМБр
У Костянтинівці Донецької області тривають вуличні бої, Сили оборони України стримують російських окупантів і зривають їхні плани щодо подальшого просування в напрямку Краматорська. Місто зазнає значних руйнувань, однак твердження російської пропаганди про повний контроль над ним не відповідають дійсності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" та Slawa.TV розповів пресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади Сергій Хомінський.
За його словами, на Костянтинівському напрямку ситуація залишається вкрай гарячою. Російські окупанти прагнуть захопити місто, щоб продовжити просування в напрямку Краматорська. Кремлівські пропагандисти неодноразово заявляли, що Костянтинівка перебуває під їхнім контролем, однак ці твердження не відповідають дійсності.
"У Костянтинівці точаться вуличні бої. Сили оборони України, зокрема наша 100-та окрема механізована бригада, дають відсіч російським окупантам і знищують ворога у промислових масштабах", - наголосив Хомінський.
Військовий додав, що російське командування продовжує залучати значні сили, попри втрати особового складу. За словами військового, окупанти намагаються просуватися вперед, попри загибель своїх бійців.
Костянтинівка зазнає значних руйнувань
"Костянтинівка - це зараз самісіньке пекло війни. Це, мабуть, найспекотніше місце на фронті. Звичайно, підстав називати Костянтинівку "живим містом" уже немає. Хоча, знову ж таки, - з чим порівнювати", - сказав пресофіцер.
Він нагадав, що раніше 100-та ОМБр упродовж 15 місяців вела бої за Торецьк. Унаслідок бойових дій місто було практично знищене, а від його забудови залишилися переважно руїни.
За словами Хомінського, Костянтинівка поки що не зазнала таких масштабних руйнувань, як Торецьк. Однак її інфраструктура та житлова забудова також сильно пошкоджені. У місті ще залишаються багатоповерхові й приватні будинки, проте вони перебувають у понівеченому стані.
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