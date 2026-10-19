"ЕС", "партия Залужного" и "партия Зеленского" лидируют в рейтингах, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, наибольшую поддержку получила бы партия "Европейская Солидарность" — 17 %. На втором месте оказалась бы партия Валерия Залужного с 16,1 %, а на третьем — политическая сила Владимира Зеленского с 15 %,
Об этом свидетельствует опрос "Нью Имидж Маркетинг Групп" при поддержке "Деловой столицы", сообщает Цензор.НЕТ.
Рейтинги партий
Партия "Европейская Солидарность" в настоящее время является лидером парламентской гонки (17%), если бы выборы состоялись в ближайшее время.
На втором месте — партия Залужного с 16,1%. Первую тройку замыкает партия Зеленского с 15%.
Далее следует партия Буданова с 9,6% голосов. "Батькивщина" — 6,7%. Партия "Азов" набирает 6,7%, партия Разумкова — 5,1%.
Методология
Опрос проводился 6–12 октября 2026 года. В нем приняли участие 1200 респондентов, погрешность не превышает 2,9%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За "Блазня", насправді, голосуватимуть або "повні ідіоти", або проплачені ним "батраки"...