"ЕС", "партия Залужного" и "партия Зеленского" лидируют в рейтингах, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, наибольшую поддержку получила бы партия "Европейская Солидарность" — 17 %. На втором месте оказалась бы партия Валерия Залужного с 16,1 %, а на третьем — политическая сила Владимира Зеленского с 15 %,

Об этом свидетельствует опрос "Нью Имидж Маркетинг Групп" при поддержке "Деловой столицы", сообщает Цензор.НЕТ.

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Рейтинги партий

Партия "Европейская Солидарность" в настоящее время является лидером парламентской гонки (17%), если бы выборы состоялись в ближайшее время.

На втором месте — партия Залужного с 16,1%. Первую тройку замыкает партия Зеленского с 15%.

Далее следует партия Буданова с 9,6% голосов. "Батькивщина" — 6,7%. Партия "Азов" набирает 6,7%, партия Разумкова — 5,1%.

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Методология

Опрос проводился 6–12 октября 2026 года. В нем приняли участие 1200 респондентов, погрешность не превышает 2,9%.

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