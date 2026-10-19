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"ЕС", "партия Залужного" и "партия Зеленского" лидируют в рейтингах, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий: за кого готовы проголосовать украинцы?

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, наибольшую поддержку получила бы партия "Европейская Солидарность" — 17 %. На втором месте оказалась бы партия Валерия Залужного с 16,1 %, а на третьем — политическая сила Владимира Зеленского с 15 %,

Об этом свидетельствует опрос "Нью Имидж Маркетинг Групп" при поддержке "Деловой столицы", сообщает Цензор.НЕТ.

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Рейтинги партий

Партия "Европейская Солидарность" в настоящее время является лидером парламентской гонки (17%), если бы выборы состоялись в ближайшее время. 

На втором месте — партия Залужного с 16,1%. Первую тройку замыкает партия Зеленского с 15%.  

Далее следует партия Буданова с 9,6% голосов. "Батькивщина" — 6,7%. Партия "Азов" набирает 6,7%, партия Разумкова — 5,1%.

Рейтинги партий на возможных выборах

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Методология

Опрос проводился 6–12 октября 2026 года. В нем приняли участие 1200 респондентов, погрешность не превышает 2,9%.

Читайте: 53% украинцев против того, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок, - опрос. ФОТО

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ВР (28444) выборы (24432) опрос (3167)
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Топ комментарии
+28
Як казав Попандопуло, у фільмі "Свадьба в Малиновке", "Бери, бери... Я себе еше нарисую...".
За "Блазня", насправді, голосуватимуть або "повні ідіоти", або проплачені ним "батраки"...
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19.10.2026 12:08 Ответить
+19
партія Зеленського? А чому не Слуги Народу? Слуги стали корумпованими панами, еге ж? - Чого ховаємося виродки?
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19.10.2026 12:11 Ответить
+16
Одна настоящая партия опережает две виртуальные.
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19.10.2026 12:13 Ответить

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