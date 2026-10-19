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Новини Рейтинги партій
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"ЄС", "партія Залужного" та "партія Зеленського" лідирують в рейтингах, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: за кого готові проголосувати українці?

Якби парламентські вибори відбулися найближчим часом, найбільшу підтримку отримала б партія "Європейська Солідарність" - 17%. На другому місці була б партія Валерія Залужного з 16,1%, а на третьому - політсила Володимира Зеленського з 15%,

Про це свідчить опитування "Нью Імідж Маркетинг Груп" за підтримки "Ділової столиці", інформує Цензор.НЕТ.

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Рейтинги партій

Партія "Європейська Солідарність" наразі є лідером парламентських перегонів (17%), якби вибори відбулися найближчим часом. 

На другому місці партія Залужного з 16,1%. Першу трійку замикає партія Зеленського з 15%.  

Далі йде партія Буданова з 9,6% голосів. "Батьківщина" - 6,7%. Партія "Азов" має 6,7%, партія Разумкова - 5,1%.

Рейтинги партій на можливих виборах

Також читайте: 48% українців підтримують створення коаліції національної єдності та Уряду національного порятунку, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Методологія

Опитування проводилося 6-12 жовтня 2026 року. У ньому взяли участь 1200 респондентів, похибка не перевищує 2,9%.

Читайте: 53% українців проти того, щоб Зеленський балотувався на другий термін, - опитування. ФОТО

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ВР (11683) вибори (6275) опитування (2051)
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Топ коментарі
+28
Як казав Попандопуло, у фільмі "Свадьба в Малиновке", "Бери, бери... Я себе еше нарисую...".
За "Блазня", насправді, голосуватимуть або "повні ідіоти", або проплачені ним "батраки"...
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19.10.2026 12:08 Відповісти
+19
партія Зеленського? А чому не Слуги Народу? Слуги стали корумпованими панами, еге ж? - Чого ховаємося виродки?
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19.10.2026 12:11 Відповісти
+16
Одна настоящая партия опережает две виртуальные.
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19.10.2026 12:13 Відповісти

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