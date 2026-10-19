"ЄС", "партія Залужного" та "партія Зеленського" лідирують в рейтингах, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Якби парламентські вибори відбулися найближчим часом, найбільшу підтримку отримала б партія "Європейська Солідарність" - 17%. На другому місці була б партія Валерія Залужного з 16,1%, а на третьому - політсила Володимира Зеленського з 15%,

Про це свідчить опитування "Нью Імідж Маркетинг Груп" за підтримки "Ділової столиці", інформує Цензор.НЕТ.

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Рейтинги партій

Партія "Європейська Солідарність" наразі є лідером парламентських перегонів (17%), якби вибори відбулися найближчим часом.

На другому місці партія Залужного з 16,1%. Першу трійку замикає партія Зеленського з 15%.

Далі йде партія Буданова з 9,6% голосів. "Батьківщина" - 6,7%. Партія "Азов" має 6,7%, партія Разумкова - 5,1%.

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Методологія

Опитування проводилося 6-12 жовтня 2026 року. У ньому взяли участь 1200 респондентів, похибка не перевищує 2,9%.

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