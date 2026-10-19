Из-за угроз безопасности поезда в Украине задерживаются до шести часов: больше всего задержек на Ривненщине и Волыни

Утром 19 октября из-за угроз безопасности было приостановлено движение ряда пригородных поездов в нескольких областях Украины. Наибольшую задержку - шесть часов - зафиксировали на маршруте Сарны - Ковель. На отдельных направлениях железнодорожники вынуждены временно приостанавливать движение до стабилизации ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный Telegram-канал "Укрзалізниці" "Укрзалізниця: приміські потяги".

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Шестичасовая задержка в Ривненской области и на Волыни

По информации перевозчика, поезд №6319 Сарны – Ковель-Пассажирский следовал со станции Антоновка с опозданием на шесть часов.

Другой поезд на этом направлении, № 6353/6354 Здолбунов-Пассажирский – Ковель-Пассажирский, отправился с задержкой в 56 минут.

В Днепропетровской области поезд №6504 Рокувата – Пятихатки-Пассажирская отставал от графика на 1 час 10 минут. Ранее "Укрзалізниця" сообщала о его 52-минутной задержке.

Также на станции 136 км из соображений безопасности задержали поезд №6015 "Днепр-Главный" – "Пятихатки-Пассажирская". Время возобновления движения на момент сообщения не уточнялось.

Еще один поезд в Днепропетровской области, №6018 "Пост Списания" – "Днепр-Главный", курсировал с часовым опозданием.

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Задержки в Харьковской области и на других направлениях

В Харьковской области поезда №6686 "Берестин" — "Харьков-Пассажирский" и №6685 "Харьков-Пассажирский" — "Берестин" отставали от графика на 55 минут каждый.

В Черкасской и Кировоградской областях из соображений безопасности задержали поезд №6403 имени Тараса Шевченко — Помичная на станции Войновка. Движение обещали возобновить после стабилизации ситуации.

Кроме того, на направлениях через Черниговскую область железнодорожники решили задержать два поезда, чтобы пассажиры успели совершить пересадку с рейса №6906 Киев – Нежин.

В частности, поезда №6454 Нежин – Конотоп и №6524/6523 Нежин – Гребенка должны были отправиться примерно на полтора часа позже.

"Укрзалізниця" подчеркивает, что в случае повышенной опасности поезда могут останавливаться. Пассажиров призывают не ожидать на платформах во время воздушной тревоги, а направляться в укрытия или удаляться от железнодорожной инфраструктуры на расстояние более 200 метров.

Движение возобновят после устранения угрозы. Продолжительность задержек может меняться.

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