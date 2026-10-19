Через загрози безпеці поїзди в Україні затримуються до шести годин: найбільше запізнень на Рівненщині та Волині

Уранці 19 жовтня через безпекові загрози порушено рух низки приміських поїздів у кількох областях України. Найбільшу затримку – шість годин – зафіксували на маршруті Сарни – Ковель. На окремих напрямках залізничники змушені тимчасово зупиняти рух до стабілізації ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний Telegram-канал Укрзалізниці "Укрзалізниця: приміські поїзди".

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Шестигодинна затримка на Рівненщині та Волині

За інформацією перевізника, поїзд №6319 Сарни – Ковель-Пасажирський прямував зі станції Антонівка із запізненням на шість годин.

Інший поїзд на цьому напрямку, №6353/6354 Здолбунів-Пасажирський – Ковель-Пасажирський, відправився із затримкою 56 хвилин.

На Дніпропетровщині поїзд №6504 Рокувата – П'ятихатки-Пасажирська відставав від графіка на 1 годину 10 хвилин. Раніше Укрзалізниця повідомляла про його 52-хвилинну затримку.

Також на станції 136 км із безпекових міркувань затримали поїзд №6015 Дніпро-Головний – П'ятихатки-Пасажирська. Час відновлення руху на момент повідомлення не уточнювався.

Ще один поїзд на Дніпропетровщині, №6018 Пост Списання – Дніпро-Головний, курсував із годинним запізненням.

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Затримки на Харківщині та інших напрямках

На Харківщині поїзди №6686 Берестин – Харків-Пасажирський і №6685 Харків-Пасажирський – Берестин відставали від графіка на 55 хвилин кожен.

На Черкащині та Кіровоградщині з безпекових міркувань затримали поїзд №6403 імені Тараса Шевченка – Помічна на станції Войнівка. Рух обіцяли відновити після стабілізації ситуації.

Крім того, на напрямках через Чернігівщину залізничники вирішили затримати два поїзди, щоб пасажири встигли здійснити пересадку з рейсу №6906 Київ – Ніжин.

Зокрема, поїзди №6454 Ніжин – Конотоп та №6524/6523 Ніжин – Гребінка мали відправитися приблизно на півтори години пізніше.

Укрзалізниця наголошує, що в разі підвищеної небезпеки поїзди можуть зупинятися. Пасажирів закликають не очікувати на платформах під час повітряної тривоги, а прямувати до укриттів або відходити від залізничної інфраструктури на відстань понад 200 метрів.

Рух відновлюватимуть після завершення загрози. Тривалість затримок може змінюватися.

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