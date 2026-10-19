Во Львове поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку: полиция расследует обстоятельства трагедии
Вечером 18 октября на железной дороге во Львове погибла 18-летняя местная жительница. От травм, полученных в результате наезда поезда, девушка скончалась на месте происшествия.
Об этом сообщила полиция Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным правоохранителей, трагедия произошла около 22:05 недалеко от улицы Профессора Яремы.
Следователи Львовского районного управления полиции №2 возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.
Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства наезда. Причины, по которым девушка оказалась на путях, в полиции не уточнили.
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