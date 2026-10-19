У Львові потяг на смерть збив 18-річну дівчину: поліція розслідує обставини трагедії

Увечері 18 жовтня на залізниці у Львові загинула 18-річна місцева жителька. Від травм, отриманих унаслідок наїзду потяга, дівчина померла на місці події.

Про це повідомила поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

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За попередніми даними правоохоронців, трагедія сталася близько 22:05 неподалік вулиці Професора Яреми.

Слідчі Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини наїзду. Причини, через які дівчина опинилася на колії, у поліції не уточнили.

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