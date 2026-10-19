Украина планирует за несколько месяцев выполнить ключевые требования ЕС в области правосудия и борьбы с коррупцией, - Ченцов
Украина рассчитывает в течение нескольких месяцев выполнить промежуточные требования Европейского Союза в сферах верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией. Это позволит перейти к следующему этапу переговоров о вступлении в ЕС — закрытию переговорных глав.
Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов заявил в интервью "Европейской правде", сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, речь идет о получении положительной оценки Еврокомиссии по процедуре IBAR (Interim Benchmarks Assessment Report) — отчету о выполнении промежуточных критериев в переговорном процессе.
Эти критерии касаются двух ключевых глав переговоров: №23 "Правосудие и основные права" и №24 "Юстиция, свобода и безопасность". Их выполнение является необходимым условием для начала закрытия переговорных глав.
"Не обязательно это произойдет до конца года, но мы ориентируемся на то, что сможем уложиться в несколько месяцев. И Еврокомиссия, кстати, разделяет этот подход", — заявил Ченцов.
Какие решения необходимы для продвижения в ЕС
Вице-премьер подчеркнул, что окончательные сроки будут зависеть от согласования конкретного плана реформ с Евросоюзом.
Для этого Украина и ЕС создали совместную рабочую группу Task Force, которая должна определить подробную последовательность дальнейших действий.
"Этот план мы будем готовить уже в ближайшие дни", — отметил Ченцов.
В то же время выполнение критериев потребует принятия Верховной Радой необходимых законов. Только после этого Украина сможет отчитаться о достижении соответствующих показателей.
По словам вице-премьера, планируется непосредственно привлечь депутатов парламента к работе совместной группы с ЕС. Такую возможность хотят предусмотреть даже в правилах деятельности Task Force.
Ченцов отметил, что депутаты уже выражают заинтересованность в участии в процессе и иногда критикуют правительство за недостаточное вовлечение парламента в согласование реформ с Брюсселем.
Выполнение промежуточных критериев IBAR украинские власти определили как один из главных приоритетов переговорного процесса. В то же время положительная оценка Еврокомиссии не будет означать автоматического завершения переговоров о вступлении — она откроет возможность перехода к закрытию отдельных переговорных глав.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль