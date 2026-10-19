Україна планує за кілька місяців виконати ключові вимоги ЄС щодо правосуддя та антикорупції, - Ченцов

Україна розраховує протягом кількох місяців виконати проміжні вимоги Європейського Союзу у сферах верховенства права, правосуддя та боротьби з корупцією. Це дозволить перейти до наступного етапу переговорів про вступ до ЄС – закриття переговорних глав.

Про це віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов заявив в інтерв'ю "Європейській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

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За його словами, йдеться про отримання позитивної оцінки Єврокомісії за процедурою IBAR (Interim Benchmarks Assessment Report) – звітом щодо виконання проміжних критеріїв у переговорному процесі.

Ці критерії стосуються двох ключових глав переговорів: №23 "Правосуддя та фундаментальні права" і №24 "Юстиція, свобода та безпека". Їх виконання є необхідною умовою для початку закриття переговорних глав.

"Не обов'язково це буде до кінця року, але ми орієнтуємося, що зможемо втиснути цей процес у кілька місяців. І Єврокомісія, до речі, поділяє цей підхід", – заявив Ченцов.

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Які рішення необхідні для просування до ЄС

Віцепрем'єр наголосив, що остаточні строки залежатимуть від узгодження конкретного плану реформ із Євросоюзом.

Для цього Україна та ЄС створили спільну робочу групу Task Force, яка має визначити детальну послідовність подальших дій.

"Цей план ми будемо готувати вже найближчими днями", – зазначив Ченцов.

Водночас виконання критеріїв потребуватиме ухвалення Верховною Радою необхідних законів. Лише після цього Україна зможе звітувати про досягнення відповідних показників.

За словами віцепрем'єра, парламентських депутатів планують безпосередньо залучити до роботи спільної групи з ЄС. Таку можливість хочуть передбачити навіть у правилах діяльності Task Force.

Ченцов зауважив, що депутати вже висловлюють зацікавленість в участі у процесі та іноді критикують уряд за недостатнє залучення парламенту до узгодження реформ із Брюсселем.

Виконання проміжних критеріїв IBAR українська влада визначила одним із головних пріоритетів переговорного процесу. Водночас позитивна оцінка Єврокомісії не означатиме автоматичного завершення переговорів про вступ – вона відкриє можливість переходу до закриття окремих переговорних глав.

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